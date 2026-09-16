Bố trẻ hát ru con chất giọng được ví như Quang Lê, bất ngờ với hình ảnh hơn 10 năm trước

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ông bố trẻ hát ru hai con sinh đôi nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Bớt, chính chất giọng ngọt, dày và cách luyến láy khá đặc trưng của ông bố trẻ này lại khiến nhiều người nghe xong phải dành lời khen ngợi, thậm chí nghe đi nghe lại vài lần. Không những thế bên dưới đoạn clip, nhiều dân mạng còn bình luận cho rằng giọng hát của ông bố trẻ có màu sắc khá giống với ca Quang Lê.

Song, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra nhân vật trong clip không phải một gương mặt xa lạ mà chính là Trần Ngọc Duy - DUYBI, từng là Á quân Giọng Hát Việt Nhí 2013. Trước khi xuất hiện trong hình ảnh ông bố trẻ bế hai con hát ru, Trần Ngọc Duy từng là một trong những giọng ca nhí được chú ý nhất mùa đầu tiên của Giọng Hát Việt Nhí.

Clip: Ông bố trẻ hát ru con đang viral trên MXH, thu hút hơn 2 triệu lượt xem (Nguồn: @bentleybenson.tran)

Năm 2013, Trần Ngọc Duy (SN 2001, quê Hải Phòng) khi ấy mới 13 tuổi tham gia Giọng hát Việt nhí và về đội của huấn luyện viên Thanh Bùi. Cậu bé gây ấn tượng mạnh với giọng hát cao, giàu cảm xúc, đặc biệt qua phần trình diễn ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”. Tiết mục từng khiến huấn luyện viên Hiền Thục và nhiều khán giả xúc động, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sau cuộc thi, Ngọc Duy không vội vàng hoạt động showbiz. Thay vào đó, anh nhận học bổng toàn phần tại Học viện âm nhạc do Thanh Bùi sáng lập, sau đó dành nhiều năm để học tập và trau dồi các kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo đến sáng tác.

DUYBI từng là Á quân Giọng Hát Việt Nhí 2013, là học trò của Thanh Bùi (Ảnh: FBNV)

Suốt khoảng 10 năm, cái tên Trần Ngọc Duy gần như không xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Đến năm 2023, anh chàng mới chính thức trở lại với nghệ danh DUYBI, hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm sáng tác nhạc. Khi ấy, diện mạo của cậu bé từng đội nón hip-hop trên sân khấu Giọng hát Việt nhí đã thay đổi khá nhiều, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

DUYBI từng chia sẻ anh có khoảng thời gian dài để hoàn thiện bản thân trước khi trở lại với âm nhạc. Song, các sản phẩm của DUYBI không quá viral trên MXH, cộng đồng mạng cũng không còn nhắc nhiều đến danh xưng Á quân Giọng Hát Việt Nhí của anh chàng.

DUYBI hiện tại (Ảnh: FBNV)

Cho đến mới đây, ở tuổi 26, Trần Ngọc Duy lại xuất hiện với hình ảnh khiến khán giả bất ngờ. Từ một thí sinh nhí được kỳ vọng trong âm nhạc, anh đã có những năm tháng âm thầm học tập, trở lại với nghệ thuật khi trưởng thành và hiện tại đã là ông bố của 2 nhóc tỳ sinh đôi.

Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội của mình, DUYBI cũng không đăng tải quá nhiều hay tiết lộ về cuộc sống đời tư. Trên trang cá nhân của mình, anh chàng cho biết đang kinh doanh tiệm hoa tươi tại quê nhà. Ngoài ra, thỉnh thoảng DUYBI đăng tải một số hình ảnh cùng vợ và gia đình song vẫn rất kín tiếng. Còn trên TikTok, DUYBI chỉ đăng các đoạn clip hát, cover nhưng tần suất cũng không liên tục.