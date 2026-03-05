Bộ sưu tập Uniqlo U Xuân/Hè 2026: “Nhịp điệu sắc màu” từ bộ đôi Giám đốc nghệ thuật Christophe Lemaire và Sarah-Linh Trần

Uniqlo U là BST đặc biệt hợp tác với bộ đôi Giám đốc Nghệ thuật Christophe Lemaire và Sarah-Linh Trần, cùng đội ngũ cộng sự tại Paris. Lấy cảm hứng từ tinh thần “neo-core”, Uniqlo U Xuân Hè/ 2026 tiếp tục tái định nghĩa những trang phục thiết yếu trong tủ đồ hiện đại. Các thiết kế được sáng tạo để dễ dàng biến hóa, hòa hợp với nhịp sống chuyển động. Bảng màu tập trung vào sắc trắng ngà và xanh washed, mang đến nhịp điệu nhẹ nhàng, tươi mới cho toàn bộ BST.

Thanh lịch trong sự nhẹ nhàng

Nổi bật trong BST là các thiết kế sử dụng chất vải sheer mỏng nhẹ cùng độ xuyên thấu tinh tế tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên khi mặc. Áo Sơ Mi Dáng Boxy dành cho Nam được làm từ 100% chất liệu cotton với phom dáng rộng thoáng. Ở thiết kế dành có nữ, mẫu Áo Khoác Parka có đường nét mềm mại kết hợp khả năng chống thấm nước và chống tia UV. Thiết kế Quần Easy Pants gây ấn tượng bởi độ rũ nhẹ nhàng, thanh thoát theo từng bước chân.

Áo khoác ngoài hiện đại cho mọi mùa

Dòng áo khoác ngoài tiếp tục là điểm nhấn của Uniqlo U. Áo Khoác Blouson Vải Pha Cotton Dáng Ngắn nổi bật với thân áo vừa vặn và phần tay áo rộng thoải mái. Trong khi đó, Áo Khoác Blouson Dáng Ngắn sử dụng chất liệu vải mịn cùng phom dáng hiện đại, dễ ứng dụng. Các thiết kế có thể mặc xuyên suốt mùa, phù hợp với mọi giới tính và dễ dàng phối theo set với quần đồng chất liệu.

Làm mới những thiết kế quần thiết yếu

Bằng việc cân bằng giữa phom dáng và chất liệu, các thiết kế quần cơ bản được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn. Quần Túi Hộp có đường cong nhẹ cùng phom dáng rộng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng vẫn thanh thoát. Quần jeans tông màu vintage khi kết hợp cùng thắt lưng vải với khoen kim loại mang đến tổng thể đậm dấu ấn đặc trưng của Uniqlo U.

Các Gợi Ý Phối Trang Phục Trong BST Uniqlo U Xuân/Hè 2026

Thông tin về Bộ sưu tập Thời gian mở bán: Từ Thứ Sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2026. Bộ sưu tập bao gồm 14 sản phẩm dành cho nữ, 19 sản phẩm dành cho nam và 3 sản phẩm phụ kiện, với phần lớn các sản phẩm trong bộ sưu tập này được thiết kế theo phong cách phi giới tính. Tham khảo thêm về BST Uniqlo U: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-u



