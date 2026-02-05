Bộ Sưu Tập UNIQLO : C Xuân/Hè 2026: "Thanh Lịch Mỗi Ngày" chính thức mở bán ngày 6 tháng 2

Bộ Sưu Tập UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 lấy cảm hứng từ nhịp sống đa dạng nơi thành thị, kết hợp cùng phom dáng hiện đại, chất liệu mềm mại, tạo nên những trang phục tinh tế trong từng chuyển động.

Chia sẻ về BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026, NTK Clare Waight Keller cho biết: "V ớ i BST này, ngoài dáng v ẻ c ủ a trang ph ụ c, tôi mu ố n t ậ p trung vào c ả m giác c ủ a ngư ờ i m ặ c. Ch ấ t li ệ u m ề m m ạ i k ế t h ợ p cùng phom dáng đơn gi ả n mang l ạ i s ự tho ả i mái, d ễ ch ị u. Đó là nh ữ ng nh ữ ng thi ế t k ế giúp b ạ n chuy ể n đ ộ ng linh ho ạ t, t ự nhiên trong cu ộ c s ố ng hàng ngày. Tinh th ầ n phi gi ớ i tính cũng đư ợ c th ể hi ệ n r ấ t rõ nét qua nh ữ ng b ả n ph ố i layering và b ả ng màu trung tính. Xuyên su ố t BST ph ả ng ph ấ t nét vui tươi th ể hi ệ n qua nh ữ ng món đ ồ cơ b ả n mang hư ớ ng hi ệ n đ ạ i, d ễ ph ố i. Đ ặ c bi ệ t, đây cũng là l ầ n đ ầ u tiên tôi gi ớ i thi ệ u các s ả n ph ẩ m ph ụ ki ệ n kính mát trong BST, như đi ể m nh ấ n hoàn thi ệ n và kh ẳ ng đ ị nh d ấ u ấ n cá nhân cho m ỗ i ngư ờ i."

Đ ị nh nghĩa phong cách b ở i b ả ng màu và ch ấ t li ệ u m ớ i

BST lần này giới thiệu sắc tím lilac và xanh da trời nhẹ, gợi cảm giác tươi sáng của mùa mới. Bên cạnh đó là những thiết kế được may đo tỉ mỉ với các gam màu ton-sur-ton, có thể phối cùng áo len đỏ tươi để tạo điểm nhấn tương phản.

Đáng chú ý trong BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 còn có thiết kế đầm cotton tay phồng với phom tay áo kiểu sơ mi mềm mại, được hoàn thiện bằng chi tiết thắt lưng bản nhỏ. BST chú trọng sử dụng các chất liệu mang đến cảm giác thoải mái tối đa, phù hợp cho phong cách Xuân/Hè như satin, len gân Milano, và áo dệt kim sợi viscose.

L ầ n đ ầ u tiên gi ớ i thi ệ u ph ụ ki ệ n kính mát

Dòng phụ kiện trong BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 cũng được cập nhật với loạt thiết kế và kiểu dáng mới đa dạng. Lần đầu tiên, Giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller giới thiệu dòng kính mát với tròng kính UV400 - giúp ngăn chặn đến 99% tia UV, kết hợp giữa công năng và thẩm mỹ, tập trung vào cảm giác thoải mái và chất liệu.

Bên cạnh đó, mẫu giày sneakers phong cách retro và giày deck shoes cao cấp dành cho cả Nam và Nữ chính là điểm nhấn giúp hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế. Một chiếc túi tote nhẹ nhàng, linh hoạt chính là lựa chọn không thể bỏ qua trong các dòng phụ kiện từ BST mùa này.

Ngày mở bán chính thức: Thứ Sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.