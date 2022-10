"Bộ sưu tập" câu nói cửa miệng của người lớn nhưng có thể khiến trẻ bị tổn thương

1. Con nhặt từ thùng rác về

Không ít đứa trẻ bị cha mẹ hoặc người thân đùa rằng nhặt từ ngoài đường, bụi chuối hay thùng rác về,... Trẻ con ngây thơ vốn thật thà, dễ tin người, nên khi nói với trẻ điều này sẽ khiến chúng hoang mang và nghi ngờ về tình cảm bố mẹ dành cho mình. Thậm chí có trẻ sẽ mặc cảm khi nghĩ mình không phải là con ruột của bố mẹ.

2. Bố đi lấy người khác rồi, không về nữa đâu

Câu nói cửa miệng này mang tính chất chọc ghẹo đùa vui trẻ, nhưng với con nít thì khác. Chúng sẽ cảm thấy lo sợ, nghĩ rằng bố có thể rời xa mình. Bé sẽ òa khóc hoặc tức giận đáp trả người nói câu đó.

3. Mẹ sắp có em bé, cháu ra rìa rồi

Trẻ con luôn được ưu ái trong nhà. Vì thế chúng rất sợ bị người khác giành mất sự yêu thương, ưu ái đó. Việc nói với trẻ câu nói trên khiến con tổn thương, vô tình làm khơi dậy lòng ghen tị trong tâm hồn trẻ, ảnh hưởng xấu đến tình cảm anh chị em trong gia đình.

4. Dọa công an bắt hoặc con cáo cắn...

Việc lấy những thứ như con cáo, công an để dọa nạt, ra lệnh trẻ sẽ khiến chúng hốt hoảng, sợ hãi. Đặc biệt con sẽ có ấn tượng xấu về hình ảnh người công an. Điều này sẽ gây rắc rối hoặc khiến trẻ càng gặp nguy hiểm khi con gặp 1 vấn đề gì đó mà không dám trình diện, tường thuật lại với công an.

5. Con có ăn không, không ăn là mẹ khâu mồm/lấy chày ấn vào miệng đấy!

Nếu bạn cứ tiếp tục dọa nạt bé như vậy, bé sẽ bị ức chế tâm lý, cơ thể khó hấp thụ được chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Ngoài ra, bạn đã xây dựng ở bé một nỗi sợ vô hình về cha mẹ, áp lực mỗi lần đến giờ ăn.

6. Con không được bằng một nửa bạn ấy

Câu nói so sánh của phụ huynh nhằm mong muốn con lấy bạn đó làm hình mẫu và bắt chước. Nhưng thực tế lại không như vậy, bé sẽ bị tổn thương bởi suy nghĩ: "Mẹ ghét mình, mẹ chỉ yêu bạn ấy thôi". Từ đó, trẻ sẽ trở nên mặc cảm, tự tin, so bì, ghen tỵ với bạn bè.

7. Biết con hư thế này, mẹ chẳng sinh ra

"Biết con hư thế này, mẹ đã chẳng sinh ra con" hoặc nặng hơn "Mày không phải con tao, tao không có đứa con hư hỗn như mày"... là những câu nói khiến trẻ tổn thương, buồn tủi hoặc tức giận. Bé sẽ nghĩ rằng cha mẹ không cần mình. Mình là gánh nặng của mẹ cha. Con sẽ ngày càng xa lánh người thân...

8. Con không nhanh chân lên, mẹ sẽ bỏ con lại đấy

Với các bé, nỗi sợ hãi lớn nhất là bị cha mẹ bỏ rơi. Đây có thể là câu nói khi bạn muốn thúc giục bé nhưng bé lại tỏ ra sợ hãi thực sự.

9. Bộ này xấu thế mà cũng mặc, vứt đi làm giẻ lau thôi

Có những bé trai nhất quyết vứt bỏ chiếc quần mẹ mới mua chỉ vì bị hàng xóm nói đùa "mặc quần con gái". Hoặc ngược lại những bé gái cũng nhất quyết không mặc chiếc váy bố mẹ mới mua cho chỉ vì người khác chê xấu, chỉ để làm giẻ lau.

10. Dốt quá, dễ vậy mà con cũng không biết à?

Khi dạy bé mãi mà con không hiểu, cha mẹ thường tức giận và quát lên: "Dốt quá, dễ vậy mà con cũng không biết à?". Đây là một trong những cách tệ nhất khi dạy con học, có thể khiến bé xấu hổ, mất tự tin và hoang mang. Tệ hơn bé sẽ thấy sợ hãi, hình thành thói quen "giấu dốt" không dám hỏi thêm bạn điều gì.

11. Đồ ăn hại

Mắng chửi con cái bằng những lời này, bạn có thể sẽ ân hận suốt đời bởi trẻ có thể bị tổn thương nghiêm trọng ngay cả khi lớn lên. Trẻ rất nhạy cảm và dễ phản ứng với những lời nói xúc phạm của người lớn. Để giáo dục con, cha mẹ cần có kỹ năng. Một trong những kỹ năng đó là biết làm chủ cơn giận dữ của mình, tránh nặng lời, xúc phạm đến con.

Điều đặc biệt cần lưu ý là, bố mẹ nên hoàn toàn tránh việc mắng mỏ con trước mặt khách, bạn bè, thầy cô, chốn đông người.... Hành động này khiến bé cảm thấy xấu hổ, "mất mặt" và tổn thương, trở nên tự ti với bản thân mình.

Một số câu mắng chửi tương tự câu nói trên như:

- Sao mày ngu thế, dốt thế. Tao có để mày thiếu thốn cái gì đâu

- Con/Mày lười quá! Chẳng chịu học hành, chỉ mải chơi

- Sao con hậu đậu thế! Không được tích sự gì.

- Con làm xấu mặt bố/mẹ, đúng là của nợ.

- Con không có ý thức gì cả! Phòng con bẩn như chuồng lợn ấy.

- Con không bao giờ chịu nghe lời cả!