Vụ việc đau lòng xảy ra ở Colombia. Thông tin ban đầu, Saori Guevara Tiller, 8 tuổi, và em trai Darien, 5 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện ở Colombia sau khi cha mẹ phát hiện ra hai em bị mắc kẹt bên trong thiết bị điện vào khoảng 7 giờ tối thứ Bảy (4/4). Cặp vợ chồng vừa trở về nhà từ chuyến đi mua sắm kéo dài 20 phút, theo Daily Mail.

Các bác sĩ đã cố gắng hồi sức cho các em nhỏ, nhưng thật không may, các em đã qua đời. Cảnh sát xác nhận họ đã mở cuộc điều tra.

Hai chị em ở nhà chơi trốn tìm khi bố mẹ đi vắng. Ảnh: The Sun.

Sự ra đi đột ngột của hai đứa trẻ khiến gia đình rơi vào nỗi đau tột cùng, cha của các đứa trẻ, Brayan Guevara Trivino khẳng định tủ đông trong nhà ở Vista Hermosa đã được tắt vào thời điểm xảy ra vụ việc. Anh tin các con đã chết ngạt sau khi chui vào bên trong rồi nắp hộp vô tình đóng sập xuống đè lên hai anh em trong lúc chơi trốn tìm.

Brayan kể với nhật báo El Tiempo của Colombia: "Chúng tôi ra ngoài mua đồ tạp hóa và tìm một chiếc áo nhỏ mà bọn trẻ cần để mặc trong buổi diễu hành khi bắt đầu năm học".

Anh cho biết bọn trẻ thường chơi trốn tìm và giải thích rằng anh và vợ đã tìm kiếm khắp nhà khi nhận ra hai con mất tích.

Mẹ của các bé, Karen Tiller Pana, đã viết một lời tri ân đầy xúc động trên mạng xã hội cùng với những bức ảnh chụp các con: "Cảm ơn các con yêu của mẹ, vì đã mang đến cho mẹ niềm vui lớn nhất trong 8 năm cuộc đời này. Cảm ơn con đã chọn mẹ làm mẹ của con. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mẹ từng có, cảm ơn con vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ".

Người thân, bạn bè và nhà trường cũng gửi nhiều lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Chính quyền địa phương nhận định đây là một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh nâng cao ý thức giám sát trẻ nhỏ.

Đại diện chính quyền nhấn mạnh, trẻ em chưa đủ nhận thức về những nguy hiểm xung quanh và hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của người lớn. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, vì vậy cần tăng cường cảnh giác để tránh những bi kịch tương tự xảy ra.