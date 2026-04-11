Tủ lạnh có hiệu quả tuyệt vời trong bảo quản thực phẩm, nhưng vi khuẩn cũng có thể phát triển mạnh trong môi trường lạnh. Sự việc bi thảm xảy ra gần đây ở Hà Nam, Trung Quốc, nơi một phụ nữ mang thai 35 tuổi bị nhiễm khuẩn Listeria - thường được gọi là "kẻ giết người trong tủ lạnh".

Mặc dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức, cô chỉ sống thêm ba tháng trong bệnh viện rồi qua đời 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 35 của mình, mang theo đứa con chưa chào đời.

Theo Metropolitan Report , thai phụ này sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cô đột ngột cảm thấy rất khó chịu sau khi ăn đồ thừa trong tủ lạnh , được gia đình đưa đến bệnh viện ngay lập tức và bác sỹ chẩn đoán nhiễm khuẩn Listeria. Mặc dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức và bệnh nhân hợp tác điều trị suốt ba tháng nằm viện, cô vẫn trút hơi thở cuối cùng hai ngày sau sinh nhật lần thứ 35, cùng với hài nhi trong bụng.

Ăn đồ thừa trong tủ lạnh, bà bầu tử vong cùng đứa con chưa chào đời. (Ảnh: Sohu)

Listeria là loại vi khuẩn phân bố rộng rãi, thường được tìm thấy trong đất, nguồn nước và trái cây, rau quả tươi. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là khả năng chịu được nhiệt độ thấp. Hầu hết các loại vi khuẩn ngừng phát triển ở 4°C, nhưng Listeria vẫn có thể sinh sôi chậm trong môi trường lạnh, vì vậy tủ lạnh gia đình thông thường không thể ngăn chặn sự phát triển của nó.

Các loại thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm thịt nấu chín để lạnh, các món ăn nguội ăn liền, các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng và thức ăn thừa được bảo quản không đúng cách . Nếu ăn mà không hâm nóng kỹ, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia y tế giải thích rằng hệ thống miễn dịch của phụ nữ có sự thay đổi trong thời kỳ mang thai, dẫn đến sự suy giảm đáng kể khả năng kháng Listeria. Do đó bà bầu dễ bị nhiễm trùng gấp 10 lần so với người bình thường, thuộc nhóm có nguy cơ cực cao.

Nguy hiểm hơn nữa là vi khuẩn có thể lây truyền sang thai nhi qua nhau thai, gây nhiễm trùng tử cung, sinh non, sẩy thai hoặc thai chết lưu. Ngay cả khi được sinh ra an toàn, trẻ cũng có thể mắc các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não.

Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu của nhiễm Listeria thường chỉ là sốt, đau nhức cơ bắp hoặc tiêu chảy, dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường và làm chậm trễ việc điều trị y tế.

Các bác sỹ nghiêm túc nhắc nhở mọi người rằng tủ lạnh không phải là thứ vạn năng. Bảo quản thực phẩm không đồng nghĩa với việc khử trùng. Chìa khóa để phòng ngừa nằm ở việc "tách riêng thực phẩm sống và chín" và "làm nóng kỹ". Dao và thớt nên được sử dụng riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo.

Thức ăn thừa không nên được bảo quản trong tủ lạnh quá hai ngày và trước khi ăn, nhiệt độ bên trong phải đạt ít nhất 70°C. Thực phẩm phải được làm nóng ở nhiệt độ cao trong ít nhất 10 phút để tiêu diệt vi trùng hiệu quả.

Ngoài thức ăn thừa, phụ nữ mang thai nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Các bác sỹ khuyên nên tránh ăn salad chế biến sẵn, sushi hoặc thịt nguội bày bán trong tủ lạnh ở siêu thị. Rau và trái cây nên được rửa kỹ bằng nước chảy trước khi ăn.

Nếu phụ nữ mang thai bị sốt không rõ nguyên nhân, mệt mỏi hoặc thai nhi cử động bất thường sau khi ăn thực phẩm ướp lạnh, họ không nên tự ý dùng thuốc cảm. Thay vào đó, nên đến bệnh viện ngay để được khám và chủ động thông báo cho bác sỹ về chế độ ăn uống gần đây của mình để được điều trị kịp thời.

(Nguồn: Sohu)