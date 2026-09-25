Bố mẹ để con nhỏ 9 tháng tuổi bò bằng tay chân trần lên núi khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi

Một video ghi lại cảnh em bé hơn 9 tháng tuổi đeo miếng bảo vệ đầu gối, dùng cả tay lẫn chân bò lên những bậc đá trên núi ở Vũ Hán - Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý. Người đăng video viết: “Đây mới đúng là leo núi! Lần đầu leo núi của em bé hơn 9 tháng tuổi.”

Trong video, bố mẹ luôn đi cùng và trông chừng bé. Người qua đường ngạc nhiên khi thấy một em bé nhỏ như vậy bò lên bậc thang. Có người khen bé đáng yêu, có người đùa rằng bé đã “vượt lên từ vạch xuất phát”.

Ý kiến trên mạng lại chia thành hai phía. Một số người thích cách bố mẹ cho con vận động, khám phá thiên nhiên. Số khác lo bé có thể bị trầy tay, đầu gối, côn trùng đốt hoặc ngã trên bậc đá.

Bé bắt đầu bò từ 6 tháng tuổi

Cuối tháng 9, anh Hoàng, bố của bé, chia sẻ với phóng viên rằng con trai có tên ở nhà là Ổn Ổn. Bé bắt đầu biết bò khi được 6 tháng tuổi; hơn 7 tháng đã bò bằng tay và đầu gối. Hằng ngày, bố mẹ cho bé bò trên mặt phẳng ở công viên nhỏ trong khu dân cư. Đến 8 tháng tuổi, bé biết bò lên cầu thang.

Lần đầu được đưa lên núi, Ổn Ổn đã 9 tháng tuổi. Gia đình đến công viên núi Thanh Long ở quận Giang Hạ - Vũ Hán - Trung Quốc, trong khoảng từ 10h30 đến 12h30. Trên đoạn đường có bậc đá, bé vừa bò vừa dừng nghỉ, tổng thời gian bò kéo dài hơn một giờ. Ở lần thứ hai, bé bò được khoảng một phần ba đoạn đường bậc thang.

“Chúng tôi không cố ý huấn luyện con leo núi. Chúng tôi muốn con được vận động, tiêu hao bớt năng lượng”, anh Hoàng nói. Theo anh, ở nhà, đến một khung giờ nhất định bé thường tỏ ra bứt rứt. Hai vợ chồng vốn thích hoạt động ngoài trời nên quyết định đưa con đi cùng.

Trên đường, Ổn Ổn được nhiều người nhìn ngắm, chào hỏi. Thấy họ mỉm cười, bé cũng cười đáp lại rồi tiếp tục bò. Thỉnh thoảng, bé dừng lại sờ cây cỏ ven đường và quan sát.

Anh Hoàng cho biết con thường tự điều chỉnh nhịp vận động: khi còn sức thì bò tiếp, mệt thì dừng lại nhìn xung quanh. Khi đói, bé mới cáu kỉnh hoặc khóc. Theo cảm nhận của anh, sau những buổi ra ngoài, con vui vẻ hơn, thích khám phá và dễ ngủ hơn.

Bố mẹ nói luôn đặt sự an toàn lên trước

Video của Ổn Ổn đã đạt hàng chục triệu lượt xem. Một số phụ huynh nói muốn cho con thử hoạt động ngoài trời tương tự. Tuy nhiên, bố mẹ bé lưu ý rằng không nên thấy một em bé khác làm được rồi áp dụng ngay cho con mình.

Theo chia sẻ của gia đình, mỗi lần đưa Ổn Ổn lên núi đều có ít nhất ba người đi cùng và có người theo sát để trông chừng bé. Họ chọn đường núi đã được xây dựng, độ dốc không lớn, chuẩn bị miếng bảo vệ đầu gối và tất dài. Anh Hoàng nhấn mạnh gia đình không ép bé tiếp tục vận động khi bé không muốn.

“Nuôi con, chúng tôi coi trọng ba điều: sức khỏe, những giá trị sống tích cực và khả năng suy nghĩ của con. Còn lại, chúng tôi muốn làm bạn với con”, hai vợ chồng chia sẻ. Ban đầu, họ đăng video để lưu lại quá trình con lớn lên và chia sẻ cách nuôi dạy con của mình.

Trước những băn khoăn về nguy cơ trầy xước, anh Hoàng nói gia đình đã quan sát thấy Ổn Ổn bò lên bậc thang khá thành thạo. Anh cũng cho biết lòng bàn tay bé dày, sau nhiều lần bò không bị trầy da, nên mới đưa con thử bò trên đường núi. Dù vậy, anh cho rằng mỗi em bé phát triển theo một nhịp khác nhau; cha mẹ cần quan sát khả năng và cảm nhận của con, thay vì làm theo một cách “rèn luyện” cố định.

Gia đình dự định khoảng hai tuần đưa Ổn Ổn ra ngoài khám phá thiên nhiên một lần và sau này cho bé trải nghiệm cắm trại.

Nguồn: Sohu