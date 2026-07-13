Bé Gạo rinh huy chương vàng cuộc thi bò, nhưng màn "quay xe" bất ngờ cùng "cặp giò nần nẫn" mới chiếm spotlight

Bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú khi tham gia một cuộc thi bò dành cho các em nhỏ và xuất sắc mang về huy chương vàng.

Không chỉ là một sân chơi vui nhộn giúp các bé có thêm trải nghiệm đầu đời, cuộc thi còn mang đến vô số khoảnh khắc đáng yêu khiến các bậc phụ huynh không khỏi bật cười và tan chảy trước biểu cảm hồn nhiên của các "vận động viên nhí".

Khoảnh khắc thi bò vô cùng đáng yêu của bé Gạo.

Để chuẩn bị cho ngày thi, mẹ Vân cho biết cô đã dành thời gian tập luyện cùng bé Gạo ngay tại nhà. Mẹ bỉm không đặt nặng chuyện thắng thua mà muốn con làm quen với không gian thi đấu, rèn khả năng tập trung và hướng đến mục tiêu phía trước thay vì bị phân tâm bởi tiếng ồn hay những người xung quanh.

Mẹ Vân chia sẻ: "Khi vừa đăng ký thi cho bé Gạo là mẹ Vân đã cho em tập ở nhà rồi. Mẹ Vân đã dùng gói sinh tố thanh long, món mà em yêu thích nhất, để dụ em. Rồi bắt ba và bà nội và ngoại giả tiếng la hét để em không bị thiếu tập trung mà chạy một mạch về đích. Mỗi ngày đều phải tập cho tới ngày thi. Không biết là ra ngoài đó em có bị mất tập trung không".

Chính những buổi tập đơn giản nhưng đầy kiên nhẫn ấy đã giúp bé Gạo bước vào cuộc thi với tâm thế vô cùng hào hứng. Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, bé Gạo nhanh chóng hăm hở bò về phía mẹ Ngô Thanh Vân đang đứng ở vạch đích.

Cứ tưởng "đường đua" sẽ diễn ra suôn sẻ thì cậu nhóc lại tạo nên màn "bẻ lái" khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả. Đang bò giữa chừng, bé bất ngờ quay ngoắt đầu lại để tìm ba Huy Trần, như muốn kiểm tra xem ba có đang dõi theo mình hay không.

Hài hước nhất là khoảnh khắc bé Gạo vô tư tạo dáng ngay trên đường đua, mặc kệ mọi người đang hồi hộp theo dõi, hay mẹ Vân đang ra sức gọi. Chính khoảnh khắc "quay xe" đầy ngẫu hứng ấy đã khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Đặc biệt, đôi chân mũm mĩm, trắng trẻo hay được mọi người gọi vui là "cặp giò ngần ngẫn" của bé Gạo cũng trở thành tâm điểm, nhận về hàng loạt lời xuýt xoa vì quá đỗi đáng yêu.

Trong khi bé Gạo mải mê tạo dáng, mẹ Vân ở vạch đích cũng phải liên tục gọi tên, vỗ tay, cầm đồ chơi và dùng đủ mọi "chiêu" để thu hút sự chú ý của bé. Sau vài phút đầy hài hước giữa hai mẹ con, bé Gạo cuối cùng cũng tập trung trở lại, bò một mạch về đích trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người và nhận được tấm huy chương vàng xứng đáng.

Dù đây chỉ là một cuộc thi mang tính giao lưu dành cho các em nhỏ, nhưng khoảnh khắc bé Gạo hoàn thành thử thách vẫn khiến nhiều người cảm thấy vô cùng dễ thương.

Bên cạnh màn thi đấu đáng yêu, một chi tiết khác cũng nhanh chóng "chiếm sóng" mạng xã hội chính là bộ trang phục mà mẹ Vân chuẩn bị cho con trai. Bé Gạo xuất hiện trong một set đồ khủng long màu xanh kèm chiếc mũ đội đầu đồng bộ, khiến cậu bé trông chẳng khác nào một "khủng long nhí" vô cùng ngộ nghĩnh.

Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, rất nhiều bố mẹ bỉm sữa đã liên tục hỏi mẹ Vân địa chỉ mua bộ đồ vì quá đáng yêu. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mẹ bỉm Ngô Thanh Vân tiết lộ set đồ này có giá chỉ hơn 100k nhưng khi bé Gạo mặc lên lại cực kỳ đáng yêu và nổi bật.

Từ màn "quay xe" tìm ba Huy Trần giữa đường đua, biểu cảm hồn nhiên, đôi chân bụ bẫm gây sốt cho đến tấm huy chương vàng đầu đời, bé Gạo đã mang đến những khoảnh khắc ngập tràn tiếng cười.

Tấm huy chương vàng không chỉ là phần thưởng dành cho nỗ lực của bé Gạo, mà còn là dấu mốc đáng yêu trong hành trình khôn lớn của cậu bé. Và với Ngô Thanh Vân cùng Huy Trần, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp của cả nhà.