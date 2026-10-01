Túi in 3D của Chanel vừa ra mắt đã gây tranh cãi: Người khen sáng tạo thú vị, người chê "giá này thì quá đắt"

Một chiếc túi Chanel không nhất thiết phải được làm từ da thuộc hay phủ kín những chi tiết thủ công cầu kỳ mới có thể trở thành tâm điểm chú ý. Với thiết kế mới xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân Hè 2027, nhà mốt Pháp một lần nữa khiến giới mộ điệu bàn luận khi đưa công nghệ in 3D vào một item mang dáng dấp của chiếc túi kinh điển. Thiết kế lập tức tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều: một bên thích thú trước sự mới mẻ, bên còn lại lại đặt câu hỏi liệu một chiếc túi mang chất liệu và kỹ thuật hiện đại như vậy có thực sự xứng đáng với mức giá xa xỉ của Chanel.

Điểm thú vị nhất của thiết kế nằm ở sự đối lập giữa phom dáng và chất liệu. Nhìn tổng thể, chiếc túi vẫn gợi nhớ đến những kiểu dáng kinh điển vốn đã làm nên nhận diện của Chanel: cấu trúc gọn gàng, hình thức dễ nhận biết và tinh thần thanh lịch đặc trưng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào da, kim loại hay những chi tiết thủ công quen thuộc, thiết kế lại mang diện mạo mềm mại, nhẹ mắt với chất liệu nhựa dẻo và cấu trúc dạng đan lưới. Tông màu xanh biển pha xám trắng càng khiến chiếc túi trở nên trẻ trung. Đây không phải kiểu phụ kiện quá cầu kỳ để chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt, mà mang cảm giác phù hợp với mùa hè, những chuyến du lịch hay các set đồ nghỉ dưỡng nhiều màu sắc. Chính sự khác biệt này khiến chiếc túi trở thành một trong những item đáng chú ý. Chanel vốn gắn liền với hình ảnh sang trọng, cổ điển và kỹ nghệ thủ công cao cấp. Việc đưa một kỹ thuật mang màu sắc công nghệ như in 3D vào thiết kế túi xách cho thấy nhà mốt cũng đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới với sản phẩm thời trang xa xỉ.

Với những tín đồ yêu thích thời trang hiện đại, chiếc túi có khá nhiều điểm hấp dẫn. Trước hết là cảm giác mới mẻ. Trong khi những mẫu túi Chanel kinh điển đã quá quen thuộc, một thiết kế ứng dụng công nghệ 3D mang đến diện mạo khác hẳn mà không cần từ bỏ hoàn toàn phom dáng đặc trưng của thương hiệu. Chất liệu nhẹ và cấu trúc thoáng cũng khiến thiết kế có vẻ phù hợp với tinh thần mùa hè. Người mặc có thể kết hợp túi cùng váy maxi, quần short, áo hai dây hay những bộ đồ nghỉ dưỡng có màu sắc nổi bật. Nếu những mẫu túi da thường tạo cảm giác sang trọng và chỉn chu, thiết kế này lại thiên về vẻ thời thượng, năng động và có phần tương lai. Đáng chú ý hơn, đây còn là cách Chanel cho thấy thời trang xa xỉ không nhất thiết phải đứng yên trong những giá trị truyền thống. Công nghệ in 3D, vật liệu mới và các phương pháp sản xuất hiện đại đang ngày càng xuất hiện trong ngành thời trang. Vì thế, việc một nhà mốt lâu đời thử nghiệm với kỹ thuật này có thể được xem như một bước chuyển đáng chú ý. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: Chanel có đang bán "công nghệ" với giá của đồ xa xỉ?

Tranh cãi bắt đầu xuất hiện khi người ta đặt chiếc túi lên bàn cân với giá trị vốn được kỳ vọng ở một sản phẩm Chanel. Một trong những lý do khiến túi Chanel có sức hút lâu dài nằm ở chất liệu, tay nghề thủ công, kỹ thuật chế tác và câu chuyện di sản phía sau sản phẩm. Với những thiết kế mới, người mua không chỉ trả tiền cho hình dáng chiếc túi mà còn cho tên tuổi thương hiệu, quy trình sản xuất và giá trị biểu tượng. Trong trường hợp chiếc túi in 3D, một số người lại cho rằng vẻ ngoài bằng nhựa và cấu trúc tương đối đơn giản khiến họ khó cảm nhận được sự "xa xỉ" theo cách truyền thống. Nếu mức giá thực tế ở ngưỡng vài nghìn USD, câu hỏi "liệu có đáng tiền hay không?" chắc chắn sẽ càng trở nên đáng bàn. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng giá của một món đồ Chanel không thể chỉ được tính bằng giá nguyên liệu. Thương hiệu, thiết kế, nghiên cứu kỹ thuật, độ nhận diện và giá trị thời trang đều là những yếu tố tạo nên giá bán. Vì vậy, việc một chiếc túi có chất liệu nhựa không đồng nghĩa với việc giá trị của nó chỉ nằm ở phần vật liệu.

Sáng tạo hay quá đắt đỏ? Có lẽ đây chính là điểm khiến chiếc túi trở nên thú vị hơn một sản phẩm thời trang thông thường. Nó không đơn thuần được bàn luận vì đẹp hay xấu, mà còn đặt ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận hàng xa xỉ trong thời đại công nghệ. Nếu yêu thích những thiết kế kinh điển, người mua có thể vẫn sẽ ưu tiên những chiếc túi da với kỹ thuật thủ công đặc trưng. Nhưng nếu muốn tìm một món đồ khác biệt, mang tinh thần mùa hè và có khả năng trở thành điểm nhấn cho trang phục, chiếc túi in 3D lại là lựa chọn khá đáng chú ý.

Cuối cùng, việc chiếc túi có "đáng tiền" hay không vẫn phụ thuộc vào điều mỗi người tìm kiếm ở một món đồ Chanel: giá trị thủ công truyền thống hay một trải nghiệm thời trang mới mẻ. Còn bạn, nếu Chanel thực sự bán chiếc túi này với mức giá vài nghìn USD, bạn sẽ chọn xuống tiền vì thiết kế độc đáo, hay cho rằng một chiếc túi nhựa như vậy chưa đủ thuyết phục để bỏ ra số tiền lớn?