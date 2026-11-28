Bộ trang phục trong ảnh gợi ý một công thức đơn giản mà vẫn chỉn chu: áo len xanh ôm vừa vặn, blazer dạ màu xám than và quần jeans xanh đậm. Những gam màu trầm được điểm xuyết bằng sắc xanh dịu mắt, tạo nên vẻ thanh lịch mang tinh thần old money.

Chiếc blazer dáng rộng vừa phải là lớp áo khoác phù hợp cho những ngày lạnh. Chất liệu dạ có độ đứng giúp tổng thể trông chỉn chu, trong khi hàng khuy và ve áo cổ điển giữ lại nét trang trọng cần có ở môi trường công sở. Khi chọn blazer, nên ưu tiên phom vai gọn, độ dài qua hông và khoảng rộng đủ để mặc thêm áo len bên trong mà không bị bó cứng.

Áo len xanh là điểm nhấn làm bộ đồ bớt đơn điệu. Sắc xanh sáng nổi bật trên nền xám đen nhưng vẫn dịu dàng, dễ mặc; dáng áo gọn giúp tránh cảm giác nặng nề khi phối nhiều lớp. Vào ngày lạnh hơn, có thể chọn áo len dệt dày vừa, cổ cao hoặc mặc thêm áo giữ nhiệt mỏng bên trong. Khi vào văn phòng, chỉ cần cởi blazer là đã có một diện mạo thoải mái, gọn gàng.

Quần jeans xanh đậm mang đến nét trẻ trung cho bộ đồ, đồng thời cân bằng vẻ nghiêm túc của áo khoác. Để phù hợp với môi trường làm việc, hãy chọn quần ống đứng hoặc ống suông, màu trơn, ít chi tiết rách hay bạc màu. Nếu muốn tăng vẻ trang trọng, có thể thay bằng quần âu màu đen, xám hoặc xanh navy mà vẫn giữ nguyên công thức phối màu.

Một chiếc túi có phom dáng chắc chắn và tông màu trung tính sẽ hoàn thiện tổng thể. Thắt lưng nhỏ với khóa kim loại ánh vàng cũng là chi tiết đáng học hỏi: vừa tạo điểm nhấn ở vòng eo, vừa kết nối hài hòa với sắc xanh của áo len. Những phụ kiện tiết chế như vậy giúp bộ trang phục trông có gu mà không cần phô trương.

Bí quyết để mặc ấm theo phong cách old money nằm ở chất liệu, phom dáng và cách phối màu. Hãy kết hợp áo len mềm với blazer dạ có cấu trúc, ưu tiên các gam xanh, xám, đen và nâu, đồng thời giữ phụ kiện ở mức vừa phải. Nhờ đó, set đồ công sở mùa lạnh vẫn đủ ấm áp, linh hoạt khi di chuyển và thanh lịch suốt cả ngày.

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