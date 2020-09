BLACKPINK, Red Velvet, TWICE diện đồng phục: Ai cũng đẹp nhưng nhóm chăm biến tấu nhất lại không phải “Hắc Hường”

Ba nhóm nhạc nổi tiếng BLACKPINK, Red Velvet, TWICE đã có không ít những màn so kè về nhan sắc, thần thái và style khiến dân tình khó phân thắng bại. Tính riêng trên chặng đua phong cách, style của BLACKPINK có phần được đánh giá cao hơn với những outfit chuẩn đẹp, bắt trend; còn Twice lại thường bị chê vì hay lên đồ "quê kiểng". Thế nhưng trong chặng đua diện đồng phục thì Twice không hề kém cạnh chút nào.

BLACKPINK: Chuẩn “chị đại” học đường

Với lợi thế tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, vóc dáng hút mắt lại thêm gu thời trang ổn áp, BLACKPINK diện đồng phục lần nào cũng đẹp phát mê phát hờn. Từ những khi tham dự gameshow, dự sự kiện hay đóng quảng cáo, 4 nàng Hắc Hường đã rất nhiều lần diện đồng phục hoặc những bộ cánh lấy cảm hứng từ đồng phục với chân váy xếp ly và áo blouse.



Nhưng điểm độc đáo của BLACKPINK là họ luôn có những biến tấu hay ho khi diện đồng phục để set đồ này trông ấn tượng hơn. Khi thì biến tấu độ ngắn dài của cà vạt, khi thì dùng thêm nơ cài cổ áo đậm chất tiểu thư, khi lại diện áo blouse điệu đà, khi thì dùng thêm phụ kiện như bờm tóc bản to, khuyên tai ngọc trai… Tựu trung những cách làm này đã giúp set đồ đồng phục đơn giản trở nên ấn tượng, hút mắt và thời thượng hơn nhiều, nàng nào cũng như chị đại học đường.



Red Velvet: Đơn giản, basic chuẩn nữ sinh trung học

Red Velvet cũng là nhóm nhạc không có 1 lỗ hổng visual, 5 thành viên ai đẹp theo cách riêng. Khi diện đồng phục, 5 cô nàng của Nhung Đỏ luôn mang đến cảm giác gần gũi, dễ mến chuẩn nữ sinh trung học. Đây cũng là những tạo hình đơn giản cơ bản mà hội học sinh dễ dàng học theo.



Không biến tấu cầu kỳ như BLACKPINK nhưng Red Velvet vẫn mang đến cảm giác trẻ trung hút mắt. Họ thường diện đồng phục cùng với giày thể thao, giày bệt năng động. Lối trang điểm hay kiểu tóc của những cô nàng Red Velvet cũng khá đơn giản. Họ thường họa mặt rất nhẹ nhàng, kiểu tóc thường là tóc buông xõa, tóc buộc cao hoặc tóc buộc hai bên. Nói tóm lại style khi diện đồng phục của Red Velvet khá basic, cơ bản chuẩn nữ sinh trung học.



TWICE: Chăm biến tấu đa dạng

Với phong cách thiên về hướng trong sáng, năng động nên những cô nàng TWICE đã rất nhiều lần diện đồng phục. Style đời thường, ra sân bay thì có thể bị chê nhưng khi diện đồng phục đồng bộ thì 9 cô nàng lại xinh xẻo và hút mắt vô cùng. Ai cũng xinh tươi, ngọt ngào khiến dân tình khó lòng rời mắt.



Và cũng phải dành một lời khen cho stylist của TWICE khi rất chăm biến tấu cho 9 mỹ nhân. Cùng diện đồng phục đồng bộ nhưng trang phục của mỗi người lại có đôi chút khác biệt để tạo thành điểm nhấn thú vị cho từng cá nhân. TWICE cũng không mãi đóng khung với kiểu đồng phục chân váy xếp ly + áo blouse, có khi nhóm cũng biến tấu với áo gilet như học sinh trường quý tộc.



Ảnh: Internet