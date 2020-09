Stylist của Twice bỗng xuất sắc bất ngờ khi ra tay sửa váy đầy tinh tế, tránh để Momo hở bạo ác liệt như Rosé (BLACKPINK)

Mới đây hình ảnh của 4 cô nàng BLACKPINK trong bộ ảnh Summe Diary vừa được tung ra khiến dân tình mê mẩn. Trong bộ ảnh này, Rosé còn diện mẫu váy mà cô từng được chính người hâm mộ tặng trong dịp sinh nhật. Mẫu váy dài thướt tha điệu đà càng giúp tôn lên nhan sắc xinh như tiên tử của Rosé. Trước đó, Momo (Twice) cũng vừa diện thiết kế này. Nếu như Rosé ghi điểm gợi cảm sexy thì Momo lại gây bất ngờ khi được stylist ra tay chỉnh sửa váy áo một cách đầy tinh tế.



Trong bộ ảnh Summer Diary In Seoul vừa được tung ra cách đây không lâu, Rosé diện chính bộ váy mà cô từng được người hâm mộ dành tặng trong dịp sinh nhật.

Kiểu váy với những chi tiết cut out gợi cảm tôn lên vóc dáng sexy, thần thái quyến rũ của hoa hồng nước Úc. Lối trang điểm tự nhiên với son bóng nhẹ nhàng càng giúp tôn lên nhan sắc trẻ xinh của Rosé.

Mái tóc màu tím pha bạch kim vô cùng hài hòa nhan sắc xinh như tiên tử của Rosé. Cô còn cố tình để lộ đôi chân dài thon thả bên dưới đường cut out gợi cảm của váy. Diện váy do chính fan ruột tặng trong dịp sinh nhật, Rosé đã khiến người hâm mộ xúc động. Theo hé lộ cô đã chờ đợi rất lâu để có dịp được diện mẫu váy này, và khi chụp bộ ảnh này, cô thấy đây chính là thời điểm hoàn hảo để diện mẫu váy do fan tặng.

Trước đó Momo (Twice) cũng từng diện thiết kế này trong bộ ảnh quảng bá cho ca khúc More & More. Kiểu tóc mái thưa màu bạch kim cũng giúp Momo đẹp như tiên giữa khu vườn hoa.

Những chi tiết cut out thú vị của váy giúp khéo khoe tấm lưng trần lấp ló, gợi cảm mà vẫn đầy tinh tế của mỹ nhân nhà Twice.

Lối trang điểm của Momo cũng thiên về tông hồng đào ngọt ngào, nữ tính tôn lên nước da trắng ngần không tỳ vết, như phát sáng dưới ánh nắng của Momo.

Được biết đây là thiết kế đến từ nhà mốt Zimmermann có giá khoảng 36 triệu đồng. Váy có phần thân trên với chi tiết cut out kết hợp bèo nhún lạ mắt, phần thân dưới là dáng váy dài thướt tha nữ tính. Thân váy là họa tiết hoa nữ tính dịu dàng phù hợp với cả những cô nàng mê style bánh bèo lẫn những nàng thích styel sexy gợi cảm.

Cùng diện 1 thiết kế nhưng nếu tinh ý bạn có thể nhận ra stylist của Twice đã sử dụng phần vải trùng họa tiết để may thêm vào phần ngực xẻ sâu giúp hình ảnh của Momo không bị sexy quá đà, dễ hớ hênh. Trong khi đó Rosé vẫn diện nguyên thiết kế cũ như mẫu gốc nên đã mang đến hình ảnh gợi cảm khác biệt.

Ảnh: Internet