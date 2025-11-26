ACFC BLACK FRIDAY: liệu có hot như lời đồn?

Cơn mưa DEAL – Săn là trúng ngay "secret" giá hời, ACFC năm nay chơi lớn thật sự: giảm đến 80% cho loạt thương hiệu mà ai nghe tên cũng phải gật gù "ngon lành" như Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS, Mothercare, Sunnies Studios, Parfois, Dockers, United Colors of Benetton từ ngày 20.11 đến 30.11.2025.

Chỉ cần bước vào cửa hàng Levi’s bạn sẽ thấy những chiếc áo thun, quần Jeans chỉ với giá cực shock từ 300.000VNĐ.

Một bạn trẻ đứng trước cửa hàng Calvin Klein chia sẻ: "Năm nay mình thấy giá sale đậm hơn, đồ cũng đẹp hơn. Mình cầm tầm 1.000.000VNĐ là cũng mua được khá nhiều đồ tại một số brand".

Đầm, váy trendy nhà Mango được nhiều khách hàng yêu thích với mức giảm giá lên đến 50%++. Đặc biệt mua với hóa đơn từ 1.500.000VNĐ được hoàn 100.000VNĐ, hóa đơn từ 3.000.000VNĐ được hoàn 300.000VNĐ.

Deal xịn mà brand cũng xịn

Combo vàng của mùa lễ hội Nhóm thương hiệu high-end như Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, GUESS, DKNY đang giảm sâu lên đến 80% mức ưu đãi chỉ có tại ACFC Black Friday, áp dụng toàn bộ cửa hàng.

Những mẫu áo polo, đầm váy, túi xách từ trendy đến classic từ các thương hiệu cao cấp này đang được người mua tranh nhau thử vì size vơi đi rất nhanh– vừa sang, xịn vừa "đáng tiền", lại được sale khủng lên đến 50%++ thì tội gì bỏ lỡ.

Style đẹp – giá mềm

Cách đó vài bước chân thì nhóm thương hiệu ứng dụng, giá mềm hơn như Old Navy, Cotton On, OVS, Sisley, Dockers, Mothercare cũng đang "đốt nóng" không khí sale.

Đồ Thu - Đông vừa lên kệ vừa đa dạng cũng được ưu đãi nhân dịp Black Friday năm nay. Nhân cơ hội này sắm ngay vài outfit ưng ý làm mới tủ đồ cho dịp Noel - Tết đang đến gần cũng rất hợp lí.

Nhiều mẫu vừa đem ra sàn chưa đầy 30 phút đã hết sạch – đúng chuẩn câu nói "chịu không nổi, chốt mỏi tay".

ACFC Black Friday là dịp duy nhất bạn có thể nâng cấp phong cách, làm mới bản thân, mua quà Noel – Tết đang đến rất gần với mức giá không thể tốt hơn.

Cả hệ thống cửa hàng toàn quốc và ACFC Online đều đang chật kín người săn sale. Nếu bạn muốn mua món gì "để dành" thì lời khuyên là: đi liền, đừng do dự!

Thông tin chương trình

ACFC Black Friday 2025 bắt từ 20.11 – 30.11.2025

Giảm đến 80%