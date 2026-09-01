Biểu cảm "khó đỡ" của con trai Messi khi ngửi mồ hôi của bố

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ để đưa Inter Miami đánh bại Cruz Azul 2-0 và nâng cao chiếc cúp vô địch Campeones Cup 2026, Lionel Messi còn khiến người hâm mộ thích thú bởi khoảnh khắc gia đình vô cùng đáng yêu ngay sau trận đấu.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ba cậu con trai của siêu sao người Argentina là Thiago, Mateo và Ciro đã nhanh chóng chạy xuống sân để chung vui cùng bố. Sau 90 phút thi đấu lăn xả, Messi đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ đón nhận những cái ôm ấm áp.





Thế nhưng, tâm điểm của sự chú ý lại thuộc về cậu con trai út Ciro (8 tuổi). Sau khi ôm chồm lấy bố, Ciro tò mò quệt tay vào chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Messi rồi hồn nhiên đưa lên mũi ngửi thử. Biểu cảm "nhăn mặt" ngộ nghĩnh cùng sự hồn nhiên của cậu bé khiến siêu sao số 10 không thể nhịn được cười. Video ghi lại hành động đáng yêu này nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, được người hâm mộ hài hước gọi là thứ hương vị đặc biệt: "mùi của chiến thắng". Trong khi đó, anh cả Thiago lại có phần e ấp hơn khi vội buông tay vì áo bố quá ướt, còn cậu con thứ Mateo vốn lém lỉnh lại ôm chồm lấy bố một cách đầy tự hào.

Cả ba quý tử nhà Messi hiện đều đang theo học tại lò đào tạo trẻ Inter Miami Academy. Dù mang những cá tính hoàn toàn khác biệt: Thiago trầm lặng, Mateo nổi bật với tư duy chơi bóng và chiếc băng đội trưởng U11, còn Ciro hồn nhiên vô tư, cả ba đều là điểm tựa tinh thần vững chắc và luôn đồng hành cùng bố trong mọi khoảnh khắc vinh quang.