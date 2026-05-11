Biểu cảm của con gái Gin Tuấn Kiệt - Puka khi bên bố và mẹ khác một trời một vực, dân mạng cười nghiêng ngả

Con gái đầu lòng của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang trở thành một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ công chúng những ngày qua. Sau khoảng thời gian dài giữ kín thông tin đời tư để bảo vệ con, cặp đôi nổi tiếng cuối cùng cũng quyết định công khai diện mạo và tên ở nhà của ái nữ trong dịp thôi nôi tròn 1 tuổi vào tháng 3/2026.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của bé Anya được chia sẻ, mạng xã hội nhanh chóng "bùng nổ" bởi vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu của cô bé. Điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là gương mặt của Anya được nhận xét là "bản sao hoàn hảo" của bố Gin Tuấn Kiệt.

Thế nhưng, không chỉ ngoại hình khiến dân tình thích thú, tính cách của bé Anya mới là điều tạo nên loạt khoảnh khắc viral trên mạng xã hội. Theo những hình ảnh và video được gia đình chia sẻ, Anya dường như đặc biệt quấn bố. Cô bé có thể cùng Gin Tuấn Kiệt chơi đủ trò, từ nô đùa, cười khanh khách cho đến ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay bố. Chỉ cần có bố bên cạnh, Anya lập tức trở nên vui vẻ, năng lượng và hợp tác tuyệt đối.

Ngược lại, "mẹ bỉm" Puka lại thường xuyên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười với con gái. Trong nhiều khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên liên tục tìm cách bế con, dỗ dành hoặc cố gắng tạo sự chú ý nhưng bé Anya lại tỏ ra… không mấy hợp tác.

Có lúc cô bé quay mặt đi, có lúc lại khóc đòi bố, khiến Puka chỉ biết cười bất lực. Chính vì vậy mà cư dân mạng đồng loạt trêu đùa nữ diễn viên đã chính thức "gia nhập hội mẹ bỉm đẻ thuê" - cụm từ vốn được dùng để nói vui về những bà mẹ sinh con nhưng con lại giống bố như đúc và cực kỳ bám bố.

Puka và Gin Tuấn Kiệt vốn là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến bởi hình ảnh trẻ trung, hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào. Sau khi về chung một nhà, cả hai càng khiến khán giả ngưỡng mộ khi xây dựng tổ ấm nhỏ đầy tiếng cười.

Đặc biệt, từ ngày chào đón con gái đầu lòng Anya, cuộc sống của đôi vợ chồng nghệ sĩ dường như bước sang một chương mới bận rộn hơn nhưng cũng hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Nếu như Puka mang đến hình ảnh một "mẹ bỉm" lầy lội, luôn chia sẻ những khoảnh khắc chăm con đầy năng lượng, thì Gin Tuấn Kiệt lại gây bất ngờ với hình tượng ông bố trẻ tâm lý, dịu dàng và cực kỳ chiều con.

Chính sự đồng điệu trong cách xây dựng gia đình, cùng những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, đã giúp Puka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ trong lòng khán giả sau hôn nhân.