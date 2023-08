Biết tin con gái mắc hội chứng Down, thay vì oán trách số phận, người bố lặng lẽ làm điều này

Bé Diệp Thảo (tên ở nhà là Heo, 3,5 tuổi, sống tại TP HCM) là con gái thứ 2 của anh Lê Khương. Thảo không may mắc bệnh ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Con được chẩn đoán mắc hội chứng Down và bệnh tim và phổi bẩm sinh. Lúc này, bác sĩ đã chia sẻ với gia đình đây là bệnh không chữa trị được, con sẽ là một em bé chậm phát triển, cần người thân chăm sóc.

"Thực ra khi mẹ bé mang bầu 5-6 tháng đã được bác sĩ chia sẻ như vậy. Cả gia đình đều đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối mặt với việc con không được bình thường như các bạn khác. Thay vì buồn phiền và than trách số phận, mình chuẩn bị tài chính để lo lắng cho con sau này. Thực sự đây là một chặng đường dài, những ai có con cái mắc bệnh đều hiểu đây là tình huống không mong muốn, nhưng là cha mẹ, chúng ta cần có trách nhiệm với các con", anh Khương nói.

Em bé Diệp Thảo

Trong quá trình chăm sóc Diệp Thảo, có rất nhiều khó khăn lẫn vất vả. Là những đêm không ngủ khi con ốm sốt, là những lúc lo lắng cho tương lai sau này của con, là những khi cảm thấy con quá thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống sau này.

"Nhưng mình đã chuẩn bị tâm lý. Mình không có mặc cảm với xã hội hay bạn bè. Hơn nữa, mình cũng không xấu hổ hay hổ thẹn. Diệp Thảo là con gái mình, mình chỉ muốn chăm sóc và yêu thương con thôi. Khi ai đó nói điều không hay về con, mình luôn đứng ra bênh vực. Con là một em bé, hơn nữa lại rất dễ thương", anh Khương trải lòng.

Diệp Thảo trong vòng tay bố và chị gái.

Cuộc sống của một em bé chậm phát triển quả thực không hề dễ dàng. Việc mắc đồng thời 3 bệnh Down, tim và phổi bẩm sinh khiến bé khó hòa nhập với xã hội. Nhưng anh Khương luôn cố gắng để con có thể phát triển một cách tốt nhất.

"Mình biết không thể chăm sóc con cả đời. Nhưng thay vì ngồi lo lắng, mình cố gắng từng giây phút, ngay từ bây giờ để cho con có cuộc sống tốt lúc bản thân về già. Hiện tại con được chăm sóc rất kĩ càng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Dinh dưỡng và thời gian ngủ của con luôn được mình ưu tiên hàng đầu. Khi có thời gian rảnh sẽ cố gắng dẫn con đi chơi, du lịch, trung tâm thương mại... Trộm vía không ai trêu chọc mà rất thông cảm, yêu thương con.

Con là em bé xứng đáng được yêu thương.

Trong cuộc đời này có rất nhiều phụ huynh cũng đang từng ngày lo lắng khi con của họ không may mắc các bệnh về chậm phát triển, hội chứng Down. Mình muốn gửi lời khuyên đến những người làm cha mẹ hãy yêu thương con mình nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và đồng hành cùng con trong cuộc sống, che chở để con được hòa nhập với xã hội, đẩy lùi những lời miệt thị với các bé mắc hội chứng này", anh Khương nói.

Việc chăm sóc một đứa trẻ mắc hội chứng Down chắc chắn là một thách thức vô cùng to lớn song các bậc cha mẹ cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn con ngủ, con chơi, con cười. Điều quan trọng cha mẹ cần làm là không ngừng tìm hiểu về tình trạng cũng như cách chăm sóc và nuôi dạy con. Trẻ mắc hội chứng Down không chỉ chậm phát triển trí tuệ, hạn chế khả năng học tập và ghi nhớ, mà còn có nhiều bệnh khác như nhược cơ, bệnh tim mạch, bệnh bạch cầu, mất trí sớm, thiểu năng tuyến giáp, trầm cảm, thừa cân, béo phì, vô sinh...

Cho đến nay mọi cố gắng điều trị trẻ mắc bệnh Down chủ yếu nhằm hỗ trợ phát triển, đặc biệt là phát triển nhận thức, trí nhớ, khả năng học tập cho trẻ mà chưa có phương pháp điều trị triệt để. Với sự tiên tiến của y học cùng với tình yêu thương con cái, cha mẹ hãy cùng con vượt qua và phát triển bình thường nhất có thể để con trở thành người có ích và có cuộc sống hòa nhập.