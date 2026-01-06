Bí quyết dưỡng nhan của tiểu thư tập đoàn Hàn Quốc khiến netizen kinh ngạc: Người giàu còn chăm hơn cả tôi!

ALLDAY PROJECT là một trong những tân binh đáng chú ý nhất năm nay của Kpop khi sở hữu các thành viên mang hình ảnh nổi loạn và tinh thần thời trang rõ rệt. Đặc biệt, thành viên Annie không chỉ gây ấn tượng bởi khí chất idol mà còn bởi thân thế khiến công chúng choáng ngợp: cô chính là tiểu thư của tập đoàn Shinsegae – một trong những đế chế bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản trăm tỷ won.

Ảnh IGNV

Sinh ra đã ở vạch đích, nhưng Annie (tên thật là Moon Seo Yoon) lại khiến netizen nể phục bởi lối sống kỷ luật và thói quen chăm sóc bản thân không hề "xa xỉ" như nhiều người vẫn tưởng về giới tài phiệt. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn phải thốt lên: "Người giàu mà còn chăm chỉ thế này thì mình lấy lý do gì để lười?"

Mỗi buổi sáng của Annie bắt đầu rất sớm với một chuỗi động tác đánh thức cơ thể. Ngay khi vừa thức dậy, cô nằm trên giường, giơ chân tựa vào tường trong khoảng 5 phút để hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm sưng phù. Sau đó là 1 phút plank kết hợp với các động tác mở – khép tay nhằm kích hoạt toàn bộ cơ thể. Không cần phòng gym sang chảnh hay thiết bị đắt tiền, chỉ vài phút vận động nhẹ nhàng cũng đủ giúp tiểu thư tài phiệt duy trì làn da tươi tắn và vóc dáng gọn gàng.

Ảnh MBC

Trong chăm sóc da, Annie lại càng khiến nhiều người bất ngờ. Dù xuất thân "ngậm thìa vàng", cô không hề phung phí mỹ phẩm. Annie được mệnh danh là "fan cuồng mặt nạ" nhưng theo cách rất tiết kiệm: tinh chất còn dư sau khi đắp mặt sẽ được cô tận dụng để thoa lên cổ, khuỷu tay, mắt cá chân, thậm chí vừa dưỡng da vừa dọn dẹp phòng. Thói quen này được netizen khen ngợi là vừa thực tế vừa thông minh, cho thấy làm đẹp đẳng cấp không nằm ở giá tiền, mà ở sự đều đặn và ý thức chăm sóc bản thân.

Ảnh MBC

Không chỉ chăm chút vẻ ngoài, Annie còn sở hữu tư duy sống rất rõ ràng. Trong một bài phỏng vấn, cô từng chia sẻ về hành trình 23 năm không ngừng phá vỡ định kiến. Từ nhỏ sang Mỹ sinh sống, Annie sớm phải đối diện với những khuôn mẫu và ánh nhìn áp đặt dành cho người Hàn Quốc. Thay vì để bản thân bị cuốn vào áp lực, cô chọn cách không tự giới hạn mình trong bất kỳ khuôn khổ nào, tập trung vào những điều thực sự có ý nghĩa. Chính tinh thần này giúp Annie tỏa sáng bằng chính năng lực, thay vì dựa vào xuất thân.

Ảnh IGNV

Đáng chú ý nhất vẫn là kỷ luật tập luyện của nữ idol tài phiệt. Sau khi trở thành thực tập sinh của THEBLACKLABEL, Annie duy trì thói quen tập 500 lần gập bụng mỗi ngày, song song với lịch tập nhảy và luyện thanh nghiêm ngặt. Quản lý từng tiết lộ, trong các buổi luyện tập, Annie thường là người hoàn thành bài tập sớm nhất. Hình ảnh một tiểu thư tập đoàn trăm tỷ vẫn đổ mồ hôi trong phòng tập đã khiến cộng đồng mạng không khỏi "vỡ mộng" về cuộc sống nhàn nhã của giới siêu giàu.