Bị nói thẩm mỹ, Thiên Ân dùng 2 câu đáp trả rất hài

Nhan sắc của Thiên Ân thời gian gần đây ngày càng thăng hạng rõ rệt, từ gương mặt ngọt ngào cho đến phong cách ngày một chỉn chu. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 2000 đều gây ấn tượng với vẻ đẹp ngày một nổi bật và rạng rỡ. Cũng vì lẽ đó mà những nghi vấn cho rằng nàng hậu đã can thiệp thẩm mỹ xuất hiện ngày một nhiều. Trước những đồn đoán này, Thiên Ân không né tránh mà khéo léo đáp trả bằng giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Cách phản hồi vừa tinh tế vừa dí dỏm này càng giúp Miss Grand Việt Nam 2022 ghi điểm trong lòng công chúng.

Tạo hình lộng lẫy của Thiên Ân khi xuất hiện tại sự kiện mới đây. (Nguồn: doanthienan.mgvn)

Một trong những nguyên nhân chính khiến Thiên Ân vướng nghi vấn thẩm mỹ chính là chiếc cằm trông có vẻ thon và nhọn hơn của người đẹp. Do đó, có ý kiến khẳng định rằng nàng hậu mới tiêm filler để chiếc cằm trở nên V-line hơn. Tuy nhiên, so với những hình ảnh trước đó, cằm của Thiên Ân vẫn vậy, có chăng sự khác biệt chỉ là do cách trang điểm highlight tạo khối, hoặc do cô mới giảm cân nên gương mặt tự trở nên thon dài hơn.

Hình ảnh zoom cận mặt khiến Thiên Ân vướng nghi vấn mới "trùng tu" nhan sắc.

Thiên Ân thẳng thắn đáp trả nghi vấn thẩm mỹ bằng câu nói ngắn gọn mà hài hước. Thậm chí, khi có netizen tự nhận học cùng cấp 2 với nàng hậu và thấy gương mặt hiện tại khác biệt, Thiên Ân cũng trả lời ngay "lúc đó tui chưa dậy thì nữa".

Thực tế, khi so với những hình ảnh trước đó, gương mặt nàng hậu vẫn vậy.

Ngay cả thời điểm mới đăng quang, Miss Grand Việt Nam 2022 đã sở hữu chiếc cằm V-line thon gọn.

Bên cạnh vài ý kiến hoài nghi về chiếc cằm của Thiên Ân, không ít lời khen có cánh dành cho tạo hình xinh đẹp, tựa Cinderella bước ra từ truyện cổ tích. Nàng hậu thu hút mọi ống kính ngay từ khi xuất hiện với chiếc váy cúp ngực màu xanh dài thước tha, với phần tùng váy bồng bềnh xếp ly đẹp mắt. Kiểu tóc buộc nửa đầu kết hợp cùng ruy băng trắng, lối makeup nhẹ nhàng càng tô điểm cho vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ của Thiên Ân.

Thiên Ân tiếp tục có 1 tạo hình ấn tượng khi xuất hiện tại sự kiện.