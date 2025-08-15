Bí kíp ăn uống của tiếp viên hàng không giúp họ có da mịn, eo thon dù bay liên tục

Công việc tiếp viên hàng không nghe sang chảnh, nhưng lại là một thử thách lớn cho sức khỏe và vóc dáng. Lịch trình bay liên tục, lệch múi giờ, thời gian ăn uống thất thường, cộng với việc phải thường xuyên phục vụ hoặc ăn đồ trên máy bay thường giàu muối và calo dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tăng cân. Vậy mà nhiều tiếp viên vẫn giữ được vòng eo gọn gàng, làn da tươi tắn suốt cả năm.

Bí quyết đầu tiên nằm ở cách kiểm soát khẩu phần. Trên máy bay, suất ăn thường khá nhiều tinh bột và chất béo ẩn, vì vậy tiếp viên thường ăn chỉ “nếm” thay vì ăn hết. Họ chọn gắp nhiều rau, chỉ ăn một phần nhỏ cơm hoặc bánh mì, và hạn chế tối đa đồ ngọt trong khay tráng miệng. Một số người còn mang theo hộp đồ ăn riêng như salad, hạt khô hoặc trái cây tươi để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào đồ ăn phục vụ trên chuyến bay.

Tiếp viên hàng không cũng ưu tiên protein nạc và chất béo tốt để duy trì năng lượng lâu mà không bị tích mỡ. Ức gà, cá hồi, trứng luộc, bơ, quả hạch… là những món họ thường mang theo hoặc chọn trong suất ăn. Những thực phẩm này vừa giúp cơ thể no lâu, vừa hỗ trợ giữ cơ bắp săn chắc - điều rất quan trọng khi phải đứng và di chuyển nhiều giờ liền.

Điều thứ hai là uống đủ nước nhưng hạn chế đồ có gas hoặc cồn. Không khí trên máy bay rất khô, dễ gây mất nước, khiến da xấu và cơ thể giữ nước. Tiếp viên thường uống nhiều nước lọc hoặc trà thảo mộc, tránh uống nước ngọt có gas - không chỉ nhiều calo mà còn làm cơ thể mất nước nhiều hơn. Trước khi bay, một vài người có thói quen uống một cốc nước ấm với lát chanh hoặc vài giọt nước ép cần tây để giúp thanh lọc cơ thể.

Một nguyên tắc khác là ăn theo đồng hồ sinh học chứ không chạy theo lịch bay. Khi lệch múi giờ, họ cố gắng duy trì giờ ăn theo nơi mình sẽ đến, để cơ thể nhanh chóng thích nghi. Điều này giúp hạn chế cảm giác đói giả tạo do rối loạn nhịp sinh học và tránh ăn nhiều bữa “vặt” không cần thiết.

Một bí kíp nhỏ nhưng hiệu quả là không ăn ngay trước khi ngủ, đặc biệt là sau chuyến bay dài. Cơ thể khi đó cần nghỉ ngơi, việc ăn muộn dễ khiến năng lượng dư thừa chuyển thành mỡ. Thay vào đó, uống một ly sữa hạnh nhân ấm hoặc trà hoa cúc sẽ giúp cơ thể thư giãn và ngủ ngon hơn.

Dù bay nhiều và ngủ không đủ giấc, phần lớn tiếp viên đều kết hợp ăn uống lành mạnh với thói quen vận động nhẹ mỗi ngày. Một số tranh thủ tập giãn cơ, plank hoặc squat ngay trong phòng khách sạn. Chính nhờ sự kiên trì và kỷ luật này, họ không chỉ giữ được thân hình thon gọn mà còn duy trì được sức bền để đáp ứng công việc áp lực cao.

Từ những bí quyết này, có thể thấy điều giữ dáng của tiếp viên hàng không không phải là “bí thuật” xa xôi mà chính là sự kỷ luật và lựa chọn thông minh trong ăn uống.