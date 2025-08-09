Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH - nơi Ngô Thanh Vân sinh con cũng là lựa chọn của nhiều sao: Đa dạng gói sinh, có cả gói sinh chi phí 114 triệu

Ngày 14/7/2024, Sở Y tế TPHCM vừa công bố điểm đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 của 120 bệnh viện, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) thuộc top 4 bệnh viện tư nhân có điểm cao nhất theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.

Dịch vụ sinh con trọn gói tại AIH được rất nhiều sao Việt lựa chọn và hầu hết đều hài lòng với trải nghiệm dịch vụ tại đây. Một số nghệ sĩ Việt đã trải nghiệm dịch vụ "đi sinh như như đi nghỉ dưỡng" tại AIH có thể kể đến các "mẹ bỉm" nổi tiếng như Lan Khuê, Võ Hạ Trâm, Thanh Vân Hugo và Phạm Quỳnh Anh, và nhiều cái tên hot khác.

Bên cạnh đó, AIH cũng là bệnh viện tiếp nhận chăm sóc và điều trị thành công các ca sinh khó và sinh non của ca sĩ Hải Băng và MC Hoàng Oanh. AIH cũng là nơi các hot mom như Thanh Trần, Bích Na chào đón các thiên thần nhỏ của mình. Theo chia sẻ từ các hot mom, nếu có sinh "tập" nữa thì vẫn sẽ trao gửi niềm tin cho AIH.

Với các ông bố nghệ sĩ, AIH cũng là nơi mà gia đình diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đặt trọn an tâm để chào đón 2 bé Bảo Ngọc và Dĩ Kha chào đời. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ cũng sinh con tại bệnh viện này.

Tổng quan về bệnh viện

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) được xây dựng theo tiêu chuẩn JCI, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam và trở thành địa chỉ uy tín được nhiều bậc cha mẹ tin tưởng lựa chọn. AIH hợp tác với nhiều hệ thống y tế danh tiếng của Mỹ trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, nhằm liên tục cập nhật công nghệ và phương pháp điều trị y khoa tiên tiến nhất.

Hiện bệnh viện có 120 giường nội trú, 5 phòng mổ cùng các phòng chức năng đạt chuẩn Mỹ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiêm ngặt của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh và mang lại trải nghiệm hài lòng cho cả bệnh nhân lẫn người thân.

AIH được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, ứng dụng khoa học và kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối khi thăm khám và điều trị.

Đội ngũ bác sĩ tại AIH đều có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm chăm sóc người bệnh một cách chu đáo, từ đó nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự tin yêu từ bệnh nhân.

Khoa Sản phụ khoa & Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Quốc tế AIH (American International Hospital) được xem là một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của bệnh viện, hướng đến trải nghiệm an toàn – cao cấp – nhân văn cho mẹ và bé.

1. Định hướng và triết lý hoạt động

Khoa sản của AIH áp dụng tiêu chuẩn chăm sóc thai sản và sinh nở của Mỹ, chú trọng an toàn sản khoa, giảm thiểu rủi ro và tôn trọng quyền lựa chọn của người mẹ.

Mô hình "Family-Centered Care" – lấy gia đình làm trung tâm – cho phép người thân đồng hành cùng sản phụ trong suốt hành trình sinh nở.

2. Cơ sở vật chất

Phòng sinh đơn & phòng sinh gia đình: Riêng tư, đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao, có khu vực nghỉ cho người nhà.

Phòng mổ hiện đại: Trang bị hệ thống vô khuẩn tiên tiến, máy gây mê – hồi sức thế hệ mới, hỗ trợ phẫu thuật an toàn.

Khu sơ sinh & NICU: Chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non hoặc cần theo dõi y tế. NICU của AIH đạt tiêu chuẩn quốc tế, có máy thở, lồng ấp, hệ thống theo dõi liên tục.

Khu hậu sản: Thiết kế ấm cúng, ưu tiên không gian nghỉ ngơi và gắn kết mẹ – con.

3. Dịch vụ và phương pháp sinh

Sinh thường chủ động và sinh mổ an toàn.

Giảm đau trong sinh (gây tê ngoài màng cứng, giảm đau bằng khí Entonox).

Sinh không cắt tầng sinh môn thường quy, áp dụng kỹ thuật bảo vệ tầng sinh môn.

Skin-to-skin (da kề da) và rooming-in (mẹ con cùng phòng) ngay sau sinh.

Hỗ trợ cho con bú sớm và tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 24/7.

4. Đội ngũ bác sĩ & hộ sinh

Bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, nhiều người từng công tác tại bệnh viện quốc tế ở Mỹ, Singapore, Úc.

Hộ sinh được đào tạo bài bản, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, chăm sóc sản phụ ân cần và kiên nhẫn.

5. Chăm sóc trọn gói trước – trong – sau sinh

Thai sản trọn gói: Bao gồm khám thai định kỳ, siêu âm 4D, xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, lớp học tiền sản.

Theo dõi sau sinh: Khám sản phụ hậu sản, tư vấn chăm sóc bé tại nhà, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bé.

Hỗ trợ tâm lý sau sinh: Tư vấn và phát hiện sớm trầm cảm sau sinh.

6. Hỗ trợ sinh sản (IVF, IUI, lưu trữ phôi)

Công nghệ IVF theo tiêu chuẩn Mỹ, phòng lab đạt chuẩn ISO.

Hỗ trợ chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGD/PGS).

Dịch vụ trữ đông trứng, tinh trùng, phôi với công nghệ vitrification tiên tiến.

Các gói sinh ở viện

Bệnh viện Quốc tế AIH (American International Hospital) tại TP.HCM hiện cung cấp nhiều gói sinh khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mẹ bầu từ dịch vụ cơ bản đến cao cấp. Các gói này thường bao gồm chi phí phòng, ekip y tế, chăm sóc mẹ và bé trước – trong – sau sinh, cùng các dịch vụ tiện ích. Dưới đây là thông tin chi tiết:

1. Gói sinh thường

Bao gồm: Chi phí phòng sinh, đội ngũ bác sĩ và nữ hộ sinh, vật tư – thiết bị y tế, chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Phòng lưu viện: Tùy chọn phòng 1 giường hoặc phòng gia đình.

Chăm sóc sau sinh: Hướng dẫn cho bé bú, tắm bé, kiểm tra sức khỏe mẹ và bé trước khi xuất viện.

Ưu điểm: Phù hợp với thai kỳ khỏe mạnh, chi phí thấp hơn so với sinh mổ.

2. Gói sinh mổ

Bao gồm: Chi phí phòng mổ, ekip phẫu thuật, gây tê/gây mê, chăm sóc hồi sức, thuốc và vật tư y tế.

Phòng lưu viện: Phòng đơn hoặc phòng gia đình đầy đủ tiện nghi.

Chăm sóc sau sinh: Theo dõi sát sức khỏe mẹ, hướng dẫn vận động sau mổ, hỗ trợ chăm bé.

Ưu điểm: An toàn cho các ca có chỉ định mổ, dịch vụ khép kín và chuyên nghiệp.

3. Gói sinh trọn gói (Package Delivery)

Bao gồm: Toàn bộ chi phí từ lúc nhập viện đến xuất viện (khám trước sinh, phòng sinh/phòng mổ, lưu viện, chăm sóc sau sinh, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh cơ bản).

Tiện ích kèm theo: Ăn uống theo chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu, giường cho người thân lưu trú, hỗ trợ đăng ký giấy khai sinh.

Ưu điểm: Mẹ bầu không cần lo phát sinh nhiều khoản phí ngoài.

4. Gói sinh VIP

Bao gồm: Tất cả dịch vụ của gói trọn gói, cộng thêm:

Phòng VIP tiêu chuẩn khách sạn 5 sao

Suất ăn đặc biệt

Ekip bác sĩ riêng theo yêu cầu

Xe đưa đón từ nhà đến bệnh viện

Dịch vụ spa/thư giãn cho mẹ sau sinh

Ưu điểm: Đảm bảo sự riêng tư và trải nghiệm sinh nở sang trọng, tiện nghi.

Bảng giá các dịch vụ sinh tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ

Bệnh viện Quốc tế Mỹ đang cung cấp các gói dịch vụ sinh với mức giá vô cùng hợp lý là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các mẹ bầu sắp đến ngày dự sinh. Dưới đây là bảng giá chi tiết mà ba mẹ có thể tham khảo (Bảng giá dịch vụ được cập nhật ngày 2/1/2023 và có thể thay đổi theo thời gian).

STT Bác sĩ Gói dịch vụ Giá thành 1 Bác sĩ cao cấp hoặc bác sĩ hợp tác Sinh mổ đơn thai 63.300.000đ Sinh mổ đa thai 80.300.000đ Sinh mổ lần 2 71.300.000đ Sinh mổ có vết mổ cũ 2 lần 78.300.000đ Sinh môt có vết mổ cũ 3 lần 85.300.000đ 2 Bác sĩ cao cấp hoặc bác sĩ hợp tác Sinh thường đơn thai 45.300.000đ Sinh thường đa thai 64.300.000đ Sinh thường đơn thai có vết mổ cũ 51.800.000đ Sinh thường đa thai có vết mổ cũ 71.300.000đ 3 Bác sĩ AIH Sinh môt đơn thai 53.300.000đ Sinh mổ đa thai 69.300.000đ Sinh mỗ có vết mổ cũ 1 lần 61.300.000đ Sinh mổ có vết mổ cũ 2 lần 66.800.000đ Sinh môt có vết mổ cũ 3 lần 71.800.000đ 4 Bác sĩ AIH Sinh thường đơn thai 38.800.000đ Sinh thường đa thai 55.800.000đ Sinh thường đơn thai có vết mổ cũ 46.300.000đ Sinh thường đa thai có vết mổ cũ 64.300.000đ

Chi phí sinh tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) khá đa dạng, tùy thuộc vào hình thức sinh và các dịch vụ đi kèm.

Sinh thường: dao động từ 27,2 triệu – 89 triệu đồng, áp dụng cho các lựa chọn như sinh đơn thai, đa thai, sinh thường sau mổ, hoặc phòng sinh theo yêu cầu.

Sinh mổ: dao động từ 37,3 triệu – 114 triệu đồng, tùy trường hợp sinh đơn thai, đa thai, sinh mổ lần 2 – 3, mổ có vết mổ cũ, nhau tiền đạo...

Gói chăm sóc thai sản trọn gói: từ 8 – 40 tuần, giá khoảng 35,5 triệu đồng, bao gồm thăm khám, siêu âm, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe mẹ – bé trong suốt thai kỳ.

Điểm đặc biệt tại AIH là mỗi ca sinh đều được lưu lại hành trình chào đón bé yêu qua hình ảnh và video, mang đến trải nghiệm đáng nhớ và cảm xúc trọn vẹn cho gia đình.