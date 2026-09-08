Bệnh nhi 7 tuổi mắc viêm não sau nhiều ngày sốt cao

Bệnh nhi 7 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 với các triệu chứng sốt, đau vùng thượng vị, tăng bạch cầu trong máu và tăng men gan.

Sau khi nhập viện, trẻ được điều trị bằng kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng và thực hiện các xét nghiệm nhằm tìm nguyên nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, trẻ tiếp tục sốt cao kéo dài trên 7 ngày, sau đó xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân và tri giác xấu dần. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy ghi nhận tình trạng tăng tế bào bạch cầu, gợi ý nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Dù vậy, các xét nghiệm ban đầu vẫn chưa xác định được tác nhân gây bệnh.

Trong quá trình đánh giá lại toàn diện, các bác sĩ nhận thấy trẻ có một số hạch cổ nhỏ rải rác, kết hợp với tình trạng sốt kéo dài, tăng bạch cầu trong máu, tăng men gan và biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương. Từ những dữ kiện này, các bác sĩ nghĩ đến khả năng nhiễm Epstein-Barr virus (EBV).

Bệnh nhi mắc viêm não tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm PCR EBV trong dịch não tủy dương tính, cung cấp bằng chứng quan trọng giúp xác định EBV liên quan đến bệnh cảnh viêm não của trẻ.

Sau khi đánh giá lại tình trạng nhiễm trùng, các bác sĩ ngưng kháng sinh. Trẻ tiếp tục được điều trị nâng đỡ, bao gồm sử dụng thuốc chống phù não, thuốc phòng ngừa co giật, kiểm soát các biến chứng thần kinh, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng và điện giải.

Sau 15 ngày điều trị, trẻ hồi phục tri giác, tỉnh táo, không xuất hiện thêm cơn co giật. Trẻ ăn uống, sinh hoạt tốt và được xuất viện.

ThS. BS Vũ Thị Thuỳ Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, từ tháng 5 đến tháng 9 là thời điểm các bệnh viêm não thường có xu hướng gia tăng. Các trường hợp viêm não có thể là viêm não Nhật Bản hoặc do các nguyên nhân khác.

Theo các bác sĩ, phần lớn người nhiễm virus viêm não không biểu hiện triệu chứng hoặc chỉ có các dấu hiệu nhẹ. Với trường hợp mắc viêm não Nhật Bản có triệu chứng, bệnh thường khởi phát sau khoảng 5-15 ngày kể từ khi bị muỗi mang virus đốt.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn. Sau đó, tình trạng bệnh có thể diễn tiến nặng với các triệu chứng như mất định hướng về không gian, thời gian, mệt mỏi, rối loạn ý thức và hôn mê. Ở trẻ em, co giật là một trong những biểu hiện thường gặp.

Hiện viêm não chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị hỗ trợ và kiểm soát các triệu chứng, biến chứng. Tuy nhiên, bệnh có thể chủ động phòng ngừa bằng vaccine.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo lịch được khuyến nghị, đồng thời thực hiện các mũi tiêm nhắc lại đúng thời điểm. Đây là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh tiêm vaccine, gia đình cần chủ động hạn chế nguy cơ trẻ bị muỗi đốt bằng cách cho trẻ mặc quần áo dài tay, sử dụng các biện pháp phòng và diệt muỗi phù hợp. Môi trường sống cũng cần được vệ sinh thường xuyên, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước đọng, phát quang bụi rậm và hạn chế nơi muỗi sinh sản.