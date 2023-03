Bén duyên với nghề may vá, mẹ U40 làm ra loạt món đồ siêu xinh, hữu ích cho sự phát triển toàn diện của con

Chị Thanh Giang (hơn 40 tuổi, Đà Nẵng) từng có công việc nhiều người mơ ước. Đó là làm trong một dự án của USAID (Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ) thuộc Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, nhằm giúp đỡ cho những người khuyết tật tại các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên thời điểm đó chị mất ngủ triền miên. Việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe, trí nhớ, khả năng tập trung, và tất nhiên là ảnh hưởng đến công việc của chị. Cuối cùng, mẹ trẻ quyết định nghỉ việc để tập tành may vá.

"Ban đầu mình chỉ làm cho con, bắt đầu bằng lều vải, và dần dần qua 8 năm, cho đến nay thì mình làm thêm nhiều sản phẩm khác như ghế lười, nôi vải sơ sinh, xích đu vải cho bé hay cả quần áo, gối trang trí, túi vải thêu tay" - chị Thanh Giang chia sẻ.

Ban đầu chị Thanh làm lều cho con trai vui chơi.

Bén duyên với may vá, mẹ trẻ tìm được đam mê

Sản phẩm đầu tiên của chị Thanh Giang là lều vải. Chị muốn làm cho con trai một món đồ gì đó để bé có thể vừa chơi vừa ngủ nghỉ.

Mẹ trẻ chia sẻ: "Đây là một đồ chơi mang tính giáo dục, giúp trẻ hình thành và duy trì thói quen đọc sách, chơi sáng tạo, tưởng tượng hay cũng có thể dùng như một công cụ hỗ trợ các bạn nhỏ tập ngủ riêng. Món đồ nàt có mặt trong hầu hết các gia đình phương Tây, nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Vì thế mình quyết định tặng cho con trai. Thật may là bé rất thích và có phần tự hào. Bé nói rằng đây là thứ mẹ làm khá đặc biệt và không phải ai cũng có giống như con".

Tiếp sau chiếc lều cho con vui chơi, mẹ trẻ bắt đầu mày mò làm thêm những thứ khác có độ khó và phức tạp hơn. Đó là những chiếc ghế lười để con ngồi chơi, hay chiếc nôi nhỏ để nằm ngủ, chiếc thảm "thần kỳ" để bé hoá thân mình thành nhân vật Aladdin... Tất cả những món đồ này đều có ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Con không chỉ có chỗ vui chơi, góc của riêng mình, bé còn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Và tự hào khoe với các bạn khác về sự khéo tay của mẹ mình.

Các món đồ tiếp theo mẹ trẻ làm cho con.

Sau đó, chị có duyên hợp tác với hai người bạn để cùng nhau làm áo dài thêu, vẽ tay thủ công cho cả gia đình, với mong muốn lưu giữ được những giá trị truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Khi thấy con trai có thể diện những chiếc áo dài do chính tay mình may, chị Giang cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ chính những niềm vui này giúp cho tinh thần chị thoải mái. Mẹ trẻ ngủ ngon hơn và yêu đời hơn.

"Thời gian gian đầu mình nghỉ làm để làm những sản phẩm này, chồng mình rất ủng hộ: "Em cứ làm, miễn em thấy thích là được". Mình vẫn nhớ chồng mình nói như thế. Nhưng mẹ mình và có lẽ cả bố mẹ chồng, dù không nói ra nhưng chắc mọi người cũng có chút lo lắng cho mình, vì đang có công việc ổn định, có thu nhập đều đặn, chế độ chính sách của các tổ chức như thế này là rất tốt, tự nhiên lại nghỉ. Nhưng sau đó, ông bà bố mẹ hai bên thấy mình yêu thích công việc, có thời gian dành cho con cái hơn, dù không nhiều nhưng vẫn có thu nhập, nên mọi người cũng yên tâm hơn.

Hợp tác thêm cùng một vài người bạn, chị Giang may được những chiếc áo dài xinh xắn cho con trai mình.

Thực sự mà nói, bây giờ sau gần 10 năm, mình vẫn rất hài lòng với lựa chọn này. Mình đã thành lập được một thương hiệu nhỏ mang tên: "Lều vải Beezee Bee" (những chú ong bận rộn). Dù trong công việc cũng có một chút khó khăn về khâu nhập nguyên liệu. Tuy nhiên mình làm quy mô nhỏ nên việc này cũng không ảnh hưởng lớn quá. Một hạn chế nữa là những việc kim chỉ, làm bằng tay thủ công này mất rất nhiều thời gian, nên một mình làm thì không hết việc được. Thế nên thời gian sau này, mình tập trung vào khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào và lên thiết kế cho sản phẩm, còn công đoạn may mình thuê những người thợ lành nghề hơn. Như vậy vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu chất liệu vải đến chất lượng may, vì bản thân mình không thể nào lành nghề bằng các cô bác, anh chị đã có mấy chục năm làm nghề may được.

Thi thoảng cũng có một vài bạn nhắn tin hỏi mình có nên nghỉ làm để theo đuổi một công việc mà lâu nay bạn ấy mong muốn không. Thực sự là mình không khuyên nên hay không, mà chỉ nói các bạn cân nhắc về khả năng tài chính hiện tại của gia đình, kế hoạch cụ thể sau khi nghỉ là như thế nào. Còn khi các bạn đã có điều kiện về tài chính, có kế hoạch cụ thể sau khi nghỉ việc thì việc làm một công việc tự do sẽ có nhiều thời gian cho bản thân, chăm lo dinh dưỡng cho gia đình và con cái hơn, và được làm cái mà mình thích thì tinh thần cũng thăng hoa, sáng tạo hơn" - mẹ trẻ cho hay.