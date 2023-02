Mẹ trẻ "mười hoa tay" tự may váy cho 2 con gái xinh như nàng công chúa

Chị Nguyễn Khánh Huyền (SN 1989) có đam mê với việc may vá và móc len. Chị không nhớ ngày nhỏ mình đã từng cắt phá bao nhiêu bộ quần áo để xem người ta may thế nào. Giờ là mẹ 2 con chị bỗng ấp ủ mong muốn có thể tự tay may đồ cho các bé. Mẹ chị ngày xưa cũng từng móc quần móc áo cho chị. Và giờ chị muốn bắt chước theo.



Chị Huyền chia sẻ: "Mình quyết định học may vá chủ yếu trên kênh mạng Youtube. Trước đó mình từng học vẽ rập online cơ bản. Mỗi khi có thời gian rảnh, mình lại dành hàng giờ để ngồi xem người ta hướng dẫn cách may và đan móc. Đam mê may vá của mình "bùng nổ" từ khi sinh bạn thứ 2. Mình muốn mày mò xem quần áo được may như nào và muốn thể hiện tình yêu với các con qua các sản phẩm mình làm".

Chiếc máy may giúp chị Huyền thỏa sở thích may vá.

Đôi tay khéo léo, may váy cho con xinh như công chúa

Khi bắt đầu tập may, chị Huyền lựa chọn máy may là hàng Nhật bãi, giá dao động khoảng 2,5 triệu - 3,5 triệu. Loại máy này bền, nhiều công năng đủ may, vắt sổ, thêu thùa, nhỏ gọn... Vì là may đồ cho con nên mẹ trẻ ưu tiên chọn những loại vải thân thiện với da bé như cotton, vải thô mềm, line... Nguyên liệu may chị chọn mua ở những cửa hàng uy tín và thân quen.

"Mình không gặp nhiều khó khăn khi may và móc len, bởi mỗi lần làm những việc mình yêu thích thì không biết bao nhiêu thời gian mới đủ. Khi ngồi vào đan móc hay may vá là thời gian trôi như kiểu chớp mắt một cái mấy tiếng luôn. Cái khó nhất khi may đó là phải cắt chuẩn, may từng mũi kim cũng phải chuẩn, phải thằng hàng thì thành quả mới đẹp được. Còn sai một ly đi một dặm đó.

Việc may vá, đan len cần sự tỉ mẩn, kiên trì. Biết điều đó nên mình không bao giờ có ý định bỏ cuộc. Khi cảm thấy mệt là mình dừng luôn, không làm cố. Bởi nên cố làm sẽ sinh tâm lý chán nản, rồi làm ẩu, làm sai. Khi khắc phục lỗi sai đó còn dễ chán hơn. Hơn nữa, động lực của mình là các con sẽ được mặc đồ mẹ may, lưu giữ mọi kỉ niệm về mẹ, để biết rằng mẹ luôn bên cạnh mình, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho mình" - chị Huyền cho hay.

Những thành quả đầu tiên khi chị Huyền tập may.

Hiện tại, mẹ trẻ đã khá quen tay. Chị đã may khá nhiều váy cho bé mặc đi học, đi chơi. Có những mẫu móc len có nhiều tiện ích như: váy cho con, búp bê, lọ đựng bút, thảm trải phòng, giỏ đựng đồ , balo, túi sách, mũ len,... Mẹ đảm có thể cân đối giữa việc nhà, việc làm cùng đam mê của mình rất tốt. Bằng chứng là các con và ông xã chưa một lần phải càm ràm về đam mê của chị.

Hiện tại tay nghề của mẹ trẻ đã tiến bộ hơn rất nhiều, chị đã có thể phối các màu vải vào với nhau, kỹ thuật may khó hơn.

Các con rất thích những món đồ mẹ làm may.

Ngoài may đồ, mẹ trẻ cũng đan móc len rất đẹp. Chi đã làm được mũ, thú cưng, cặp sách, túi xách, búp bê... cho các con.

"Các con rất thích đồ mẹ may, búp bê mẹ móc, đi học là hay mang đi. Mình cảm thấy không có gì tuyệt hơn khi nhìn thấy con măc đồ mình làm ra, sẽ là kí ức tuyệt vời con có được, tự tay làm mọi thứ dành cho con đồng nghĩa với việc tình yêu dành cho các bé. Đây chính là động lực lớn nhất để mình hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.

Mình không có ý định kinh doanh vì công việc khá bận rộn. Đây chỉ là đam mê của mình những lúc rảnh rỗi mà thôi" - chị Huyền bộc bạch.