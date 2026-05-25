Bên cạnh collagen, tôi còn uống loại nước màu vàng này mỗi sáng để chống oxy hóa và giúp đẹp da

Không cần nguyên liệu khó tìm, không cần máy móc phức tạp, chỉ với vài củ gừng, nghệ tươi và một quả chanh xanh, nhiều cô gái đang tự chuẩn bị cho mình một loại đồ uống được ví như "nước chống oxy hóa giá rẻ" để uống mỗi ngày.

Điều khiến món nước này gây chú ý không chỉ nằm ở màu vàng đẹp mắt tự nhiên, mà còn vì cảm giác rất "wellness", kiểu chăm sóc cơ thể nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng dễ duy trì lâu dài.

Vì sao nước gừng nghệ lại được yêu thích?

Trong nhiều năm, nghệ và gừng vốn đã là hai nguyên liệu quen thuộc trong các công thức chăm sóc sức khỏe tại châu Á.

Nghệ chứa curcumin, đây là hoạt chất nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa. Trong khi đó, gừng thường được dùng để hỗ trợ làm ấm cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu cho hệ tiêu hóa. Khi kết hợp cùng chanh xanh, hỗn hợp này tạo ra vị cay nhẹ xen chút chua thanh khá dễ uống nếu pha đúng tỉ lệ.

Tất nhiên, đây không phải "thần dược" làm đẹp chỉ sau vài ngày, nhưng điều khiến nhiều người thích là công thức này khá đơn giản, chi phí thấp và dễ duy trì như một thói quen chăm sóc bản thân.

Công thức nước gừng nghệ chống oxy hóa đang được chia sẻ nhiều

Nguyên liệu: 500g gừng tươi; 500g nghệ tươi; 1 quả chanh xanh và nước lọc

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu - Gừng và nghệ rửa thật sạch. Nếu cẩn thận hơn có thể ngâm nước muối loãng vài phút rồi để ráo. Chanh xanh bỏ hạt để tránh vị đắng.

Bước 2: Xay hỗn hợp - Cho toàn bộ nguyên liệu vào máy xay sinh tố hoặc máy xay đa năng. Thêm lượng nước vừa đủ rồi xay ở chế độ rau củ đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn.

Bước 3: Lọc và đun sôi - Lọc qua rây hoặc túi lọc để lấy phần nước. Đổ vào nồi, đun sôi nhẹ vài phút rồi để nguội. Sau đó cho vào chai thủy tinh sạch để bảo quản trong tủ lạnh.

Một mẻ nhỏ có thể đủ uống khoảng 5–7 ngày.

Lưu ý

- Vì nghệ và gừng đều có vị khá mạnh nên nhiều người sẽ không uống nguyên chất. Thay vào đó, họ thường pha thêm nước ấm, cho vài lát cam hoặc chanh, sau đó thêm mật ong nếu thích vị để dễ uống hơn.

- Một số người còn dùng như "ginger shot", chỉ uống một lượng nhỏ khoảng 30–50ml mỗi lần.

