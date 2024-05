Bé Tú An - cháu gái Công Lý trong "Trạm cứu hộ trái tim": Vất vả vì quay phim đúng thời gian thi chuyển cấp

Thời gian gần đây, bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim" đang nhận sự quan tâm và nhiều phản hồi tích cực từ độc giả. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện tình yêu, gia đình, những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn bi kịch. Một trong số những nhân vật nhận được sự quan tâm có lẽ là 2 ông cháu bé Chi. Có thể nói dù chỉ là tuyến phụ nhưng chính các nhân vật này lại thu hút nhiều khán giả đến với bộ phim.

Nói qua về vai diễn của bé Tú An, nhân vật tên Chi thì Chi là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con ở với ông bà nội (ông nội do nghệ sĩ Công Lý thủ vai). Tuy nhiên, khi Chi lên 5, bà nội mất, khi con vào lớp 1 thì ông bị tai biến và không thấy gì. Đến một ngày, có người xấu dựng chuyện Chi bị tai nạn để lừa ông nội trộm chó mèo. Chính tai nạn ấy đã cướp đi sinh mệnh của ông.

Khoảnh khắc của Tú An trong phim

Chi không nơi nương tựa và đã được Ngân Hà (Hồng Diễm thủ vai) quan tâm, chăm sóc. Những ngày tháng sau này còn nhiều khó khăn và trắc trở nhưng Chi vẫn luôn nhận được tình yêu thương từ cô Hà. Trong phim, Chi được khen đóng rất đạt. Cô bé thể hiện nội tâm khá tốt, thuộc lời và vào vai tốt.

Cô bé nhỏ xinh nhưng thành tích cực kỳ ấn tượng và đáng nể

Ngoài đời, bé Chi có tên thật là Tú An (sinh năm 2013, nickname là Moon). Chị Nhung, mẹ của Tú An chia sẻ ngay từ khi học lớp 1, con gái mình đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng thầy cô và các bạn với hình ảnh một cô bé dễ thương, hồn nhiên, sở hữu rất nhiều năng khiếu như: MC, hát, múa, kể chuyện, người mẫu nhí, diễn viên nhí.

Với đam mê nghệ thuật từ nhỏ, con đã không ngừng rèn luyện, học hỏi, tham gia nhiều sự kiện lớn và giành giải cao ở các sân chơi như Trao giải VTV Award 2019. Bên cạnh đó, cô bé là siêu mẫu nhí trên sàn Catwalk với các thương hiệu thời trang nổi tiếng biểu diễn cùng Hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu H'Hen Niê; Siêu mẫu Xuân Lan.

Ngoài ra, Tú An từng đạt Huy chương Vàng Belly Dance Festival International 2019; Giải Quán quân tìm kiếm tài năng Nhí toàn quốc do VTV3 tổ chức 2020; Giải Ngôi sao mạng xã hội lĩnh vực MC nhí toàn quốc do VTV3 tổ chức 2020; Giải được khán giả Bình chọn bé yêu thích nhất của VTV3 năm 2020.

Đặc biệt, với khả năng diễn xuất của mình, cô bạn nhỏ được xuất hiện trên rất nhiều các chương trình như: ''Cafe sáng của VTV3'', Trạng nguyên Nhí VTV3 năm 2021, là diễn viên chính 2 năm liền vở nhạc kịch nhà hát những giấc mơ chào Xuân 2020 - 2021 phát sóng trên VTV3. Đặc biệt chương trình Tết chào xuân 2023, Tú An cùng chú Đen Vâu dẫn chương trình "Cái tết của mèo con" phát sóng VTV3.

Ngoài việc là người mẫu, diễn viên, Tú An còn là ca sĩ, con từng hát ở các chương trình truyền hình trực tiếp của VTV. Gần đây Tú An nhận trọng trách là người dẫn chương trình của FASHION FESTIVAL 2022 - SPECIAL PARTY 2021.

Vừa thi chuyển cấp vừa đi quay những vẫn cố gắng học tốt

Với những kinh nghiệm trên, nhiều người đánh giá Tú An đã chiếm trọn cảm tình của khán giả qua vai diễn Tình. Những phân cảnh khó lấy nhiều nước mắt của khán giả nhưng Tú An diễn xuất rất xuất sắc, trở thành một nhân vật mang đậm dấu ấn trong lòng mọi người.

Sau bé Tình "Phố trong làng", Tú An may mắn đc Đạo diễn Vũ Trọng Khoa tin tưởng chọn vào vai bé Chi - cháu nội của NSND Công Lý. Theo chia sẻ của chị Nhung, mẹ bé An thì: "Khó khăn lớn nhất với Tú An là con vừa học vừa đi quay, phim bắt đầu bấm máy từ tháng 11 đúng lúc Tú An chuẩn bị thi học kỳ 1. Và phim vẫn tiếp tục quay đến bây giờ. Thời điểm này Tú An đang thi hết năm và cũng là năm thi chuyển cấp lên lớp 6. Vì vậy con rất vất vả trong quá trình vừa học vừa đi quay".

''Con còn nhỏ nên gia đình chưa có định hướng sau này con làm gì, việc quyết định cho con tham gia các chương trình nghệ thuật là mong con tự tin, biết quan sát cuộc sống, học cách yêu thương và trân trọng cuộc sống, đặc biệt bố mẹ mong con có tuổi thơ vui vẻ và sống đúng với tuổi thơ hạnh phúc'', chị Nhung tâm sự thêm.

Đam mê nghệ thuật là vậy khi đến trường con vẫn là một người bạn, giản dị và gần gũi, con luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc học tập cũng như phong trào đội. Hiện tại con là Liên đội trưởng nhà trường. Năm học 2022-2023 Tú An là 1 trong 5 học sinh thủ đô được trao tặng huy hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Trong cuộc thi kể chuyện về Bác Tú An đạt giải xuất sắc toàn quận Ba Đình. Năm học vừa qua Tú An đạt giải 3 cấp TP môn Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong thời gian này dù vừa học vừa thi vừa quay phim, Tú An vẫn đặt mục tiêu thi đỗ trường chuyên thành phố.