Bé trai sơ sinh 12 ngày tuổi tử vong vì bị quả bơ rơi trúng đầu

Thảm kịch kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng khi cô Giuliana Gomez đang đưa con trai lớn, 5 tuổi, đến trường mầm non ở Quilmes, Argentina. Bé Lucas đang nằm gọn trong vòng tay mẹ thì một quả bơ từ ba cây bơ trồng dọc lối vào trường học rơi xuống trúng người bé.

Em bé mới 12 ngày tuổi bị đa chấn thương sọ não sau khi quả bơ – nặng hơn 1 kg – rơi từ độ cao 10 mét trúng vào đầu em.

Hiện tại, người mẹ yêu cầu hội đồng thành phố phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Cô Giuliana cáo buộc rằng trong hơn một năm qua, các phụ huynh và người dân hoang mang đã liên tục yêu cầu chính quyền cho cắt tỉa cành cây – nhưng không một ai hành động.

Đoạn đường xảy ra vụ việc

Cô chia sẻ với truyền thông địa phương: “Họ đã không đến cắt tỉa cây từ trước để ngăn chặn điều này. Mọi người đã yêu cầu chặt cây từ năm 2025. Những quả bơ đã từng rơi xuống ngay cổng ra vào của trường mầm non rồi”.

Giuliana bức xúc: “Chúng tôi đã trao đổi với ban giám hiệu về việc này, vậy mà giờ chính quyền thành phố chẳng làm gì ngoài việc kết nối tôi với một chuyên viên tâm lý – người còn hỏi thăm sức khỏe con tôi khi thằng bé vốn đã qua đời. Không một ai khác gọi điện cho tôi. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Các tài liệu do gia đình thu thập được cho thấy trường mầm non đã từng gửi yêu cầu di dời một cái cây trên tuyến đường Conesa định mệnh này vào ngày 8 tháng 8 năm 2025.

Bác của em bé cáo buộc rằng yêu cầu này được đưa ra sau khi một phụ huynh bị bơ rơi trúng đầu đến mức bất tỉnh – quả bơ đó cũng đã suýt chút nữa đập trúng những đứa trẻ khác.

Người bác chỉ trích gay gắt các công nhân đô thị vì đã hành động quá muộn màng khi họ lén lút đến chặt hạ cái cây sau khi bé Lucas qua đời. Mối lo ngại về việc quả rơi nguy hiểm lớn đến mức nhà trường trước đó đã phải chuyển cổng vào sang một con phố khác.

Giuliana cũng chỉ trích dịch vụ cấp cứu phản ứng chậm chạp.

Mặc dù trạm cấp cứu chỉ cách đó ba con phố, xe cấp cứu được cho là phải mất tới 20 phút mới đến nơi, và theo một nhân chứng, xe cũng không có đủ trang thiết bị phù hợp để cứu chữa cho trẻ sơ sinh.

10 phút sau, cha của Lucas đã vội vã tự đưa con đến Bệnh viện Sanatorio de la Trinidad ở Quilmes. Em bé 12 ngày tuổi đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ và được đưa vào chăm sóc đặc biệt (ICU).

Đáng buồn thay, thiên thần nhỏ đã trút hơi thở cuối cùng do chấn thương quá nặng vào 4 ngày sau đó, ngày 25 tháng 10.

Trong lời tạ từ xé lòng, Giuliana viết: “Hôm nay, với tâm hồn và trái tim vỡ vụn, mẹ phải nói lời tạm biệt con, con trai của mẹ. Cảm ơn con vì những ngày hạnh phúc và tình yêu ngắn ngủi con đã mang đến cho bố mẹ.”

“Mẹ đã, đang và sẽ luôn yêu thiên chức làm mẹ của con. Mẹ biết con đã chiến đấu như một chiến binh kiên cường, nhưng số phận nghiệt ái đã khiến con không thể ở lại bên mẹ bằng xương bằng thịt nữa.”

Hứa sẽ chiến đấu đến cùng vì công lý, cô viết: “Với chút sức lực còn lại, mẹ sẽ đòi lại công lý cho con và bảo đảm rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai khác nữa. Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ. Lucas Sebastian Gomez, sống mãi trong lòng mẹ.”

Nguồn: The Sun