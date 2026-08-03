Bé trai nuốt nghẹn 3 năm vì bệnh hiếm gặp

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo người nhà, ban đầu trẻ chỉ nghẹn khi ăn thức ăn đặc. Theo thời gian, tình trạng ngày càng nặng, sau mỗi bữa ăn khoảng một giờ thường nôn ra thức ăn chưa tiêu. Dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, các triệu chứng hầu như không cải thiện, khiến trẻ dần sợ ăn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), kết quả nội soi tiêu hóa trên cho thấy thực quản giãn lớn, đọng nhiều thức ăn và dịch, cơ thắt thực quản dưới co thắt chặt, phù hợp với chẩn đoán Achalasia. Sau khi điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã phẫu thuật nội soi cắt cơ thắt thực quản dưới theo phương pháp Heller kết hợp tạo van chống trào ngược kiểu Dor.

Theo BS.CKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Achalasia là rối loạn vận động thực quản hiếm gặp ở trẻ em, xảy ra khi cơ thắt thực quản dưới không giãn khi nuốt, khiến thức ăn không thể xuống dạ dày bình thường. Bệnh dễ bị nhầm với trào ngược dạ dày – thực quản hoặc các rối loạn tiêu hóa khác nên nhiều trường hợp được chẩn đoán muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện nuốt khó kéo dài, nôn ói thức ăn chưa tiêu, sụt cân hoặc chậm tăng trưởng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám. Phát hiện và điều trị sớm giúp hạn chế các biến chứng như suy dinh dưỡng, viêm phổi hít tái diễn và giãn thực quản nặng.

Sau phẫu thuật, trẻ hồi phục tốt, ăn uống thuận lợi, không còn nuốt nghẹn hay nôn ói sau ăn. Tình trạng dinh dưỡng cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện, tiếp tục theo dõi định kỳ.