Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa phẫu thuật thành công cho thai phụ 28 tuổi mắc thai trong tử cung đồng thời thai ngoài tử cung ổ bụng (Heterotopic Pregnancy) - bệnh lý sản khoa rất hiếm, chỉ gặp khoảng 1/30.000 thai kỳ tự nhiên.

Người bệnh mang thai tự nhiên khoảng 6 tuần, nhập viện vì đau dữ dội vùng hạ sườn phải kéo dài. Kết quả siêu âm ghi nhận thai trong buồng tử cung vẫn phát triển, nhưng ổ bụng có nhiều dịch bất thường, nghi xuất huyết.

Nhận định đây là tình huống cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi. Trong quá trình mổ, ekip phát hiện khoảng 300 ml máu trong ổ bụng, đồng thời xác định ổ thai ngoài tử cung bám tại mạc treo đại tràng lên đang chảy máu liên tục.

Theo các bác sĩ, đây là vị trí thai ngoài tử cung rất hiếm gặp, có nguy cơ gây xuất huyết nội ồ ạt và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Ca phẫu thuật đã đạt ba mục tiêu quan trọng gồm loại bỏ hoàn toàn tổ chức thai ngoài tử cung, cầm máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu, đồng thời giữ an toàn cho thai đang phát triển trong buồng tử cung.

Sau phẫu thuật, sức khỏe thai phụ ổn định, thai trong tử cung tiếp tục phát triển tốt và đang được theo dõi chặt chẽ.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc xác định có thai trong buồng tử cung không đồng nghĩa loại trừ hoàn toàn khả năng tồn tại thêm thai ngoài tử cung. Khi mang thai, phụ nữ cần khám thai sớm, siêu âm đầy đủ và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo, chóng mặt hoặc ngất để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.