Một bé trai họ Hứa (12 tuổi) tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa được cứu sống sau khi trải qua hai ca ghép tạng liên tiếp trong vòng một năm, gồm ghép gan từ mẹ và ghép thận từ cha. Trường hợp này được đánh giá là cực kỳ hiếm gặp trong y khoa, đặc biệt ở bệnh nhi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), bé được chẩn đoán mắc bệnh hiếm Caroli từ khi mới 4 tháng tuổi, kèm theo xơ gan và lách to. Đồng thời, bệnh nhi còn mắc bệnh thận đa nang lặn trên nhiễm sắc thể thường, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và tiến triển thành suy thận mạn giai đoạn cuối.

Để giành lại sự sống cho con, gia đình đã quyết định thực hiện ghép tạng từ người thân. Trong vòng một năm, bệnh nhi lần lượt được mẹ hiến một phần gan và cha hiến một quả thận, hoàn thành hai giai đoạn ghép tạng sống. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt, đã xuất viện và quay trở lại trường học.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đây là một ca điều trị ghép tạng đa cơ quan có độ phức tạp cao, đòi hỏi quá trình đánh giá kỹ lưỡng và lập kế hoạch chi tiết. Các ca phẫu thuật được thực hiện theo từng giai đoạn, kết hợp theo dõi và chăm sóc liên tục, giúp bệnh nhi dần hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Chia sẻ về hành trình này, mẹ của bé cho biết con trai đã điều trị tại bệnh viện từ khi còn rất nhỏ. Sau khi xác định bệnh, hai vợ chồng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rằng sẽ hiến tạng cho con, mỗi người đảm nhận một phần. “Con mình sinh ra không may mắn, nên chỉ còn cách cố gắng bù đắp bằng tất cả những gì có thể”, người mẹ nói.

Trong suốt 10 năm, cả hai vợ chồng đều nỗ lực cải thiện sức khỏe để đủ điều kiện hiến tạng. Người mẹ giảm cân từ 65 kg xuống còn 55 kg, trong khi người cha, dù có tiền sử tiểu đường, cũng tích cực kiểm soát cân nặng. Ban đầu dự kiến cha sẽ hiến gan, nhưng do phát hiện bất thường di truyền nhỏ ở gan, kế hoạch được điều chỉnh: mẹ hiến gan trước, sau đó cha hiến thận.

Theo bác sĩ phụ trách, việc một bệnh nhi phải ghép gan và thận liên tiếp trong thời gian ngắn là rất hiếm, kể cả ở người lớn. Ban đầu, bé được ghép gan từ mẹ. Tuy nhiên sau phẫu thuật, chức năng thận suy giảm nhanh chóng. Do không thể áp dụng phương pháp lọc màng bụng ngay sau ghép gan, các bác sĩ đã quyết định tiến hành ghép thận từ cha trong thời gian ngắn sau đó.

Khó khăn lớn nhất trong ca ghép thận là việc cấy ghép thận của người lớn vào cơ thể trẻ nhỏ, đặc biệt là xử lý khoang bụng và nối mạch máu. Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm sóc nghiêm ngặt, cả hai ca phẫu thuật đều thành công.

Dù đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các bác sĩ cho biết bệnh nhi vẫn cần theo dõi lâu dài. Sau ghép tạng, việc tuân thủ điều trị, đặc biệt là uống thuốc chống thải ghép, đóng vai trò then chốt. Ngoài ra, khả năng phát triển thể chất để bắt kịp bạn bè cùng trang lứa cũng là điều cần tiếp tục theo dõi.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nguồn tạng hiến tại Đài Loan (Trung Quốc) hiện nay. Số bệnh nhân chờ ghép thận lên tới hơn 8.000 người, trong khi gần 1.000 người đang chờ ghép gan. Từ đó, họ kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và ủng hộ hiến tạng, nhằm mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn trong tương lai.

