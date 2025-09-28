Bé gái 8 tuổi thường xuyên nôn mửa, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Các bác sĩ ở Bengaluru (Ấn Độ) đã lấy ra một búi tóc khổng lồ - to bằng quả bóng cricket - từ dạ dày của một bé gái 8 tuổi.

Cô bé Aditi (tên nhân vật đã thay đổi) mắc chứng bệnh hiếm gặp là chứng trichophagia - thói quen ăn tóc một cách cưỡng chế, còn được gọi là hội chứng Rapunzel.

Bố mẹ cô bé vô cùng hoang mang khi thấy con gái liên tục bị chán ăn và nôn mửa trong suốt 2 năm qua. Họ đã đưa con đến nhiều bác sĩ, bao gồm bác sĩ nhi khoa, bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, với hy vọng xác định được nguyên nhân và tìm ra cách chữa trị.

Họ chẩn đoán tình trạng của Aditi là viêm dạ dày và kê đơn thuốc.

Tuy nhiên, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi và Phụ nữ Aster, Bengaluru, phát hiện ra rằng cô bé bị trichobezoar - một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các khối lông tóc tích tụ trong đường tiêu hóa của cô bé.

"Trichobezoar là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ như Aditi. Nó thường liên quan đến chứng ăn tóc, một rối loạn tâm lý khiến người bệnh ăn tóc. Tình trạng này thường gặp ở các bé gái vị thành niên, trường hợp như của bé Aditi là rất hiếm", Tiến sĩ Manjiri Somashekhar, Trưởng khoa và Chuyên gia Tư vấn Cao cấp - Phẫu thuật Nhi khoa, chia sẻ với IANS .

Một cuộc phẫu thuật mở bụng đã được thực hiện cho Aditi vì búi tóc rất lớn và dính, và tình trạng quá phức tạp để có thể thực hiện nội soi.

Bác sĩ cho biết phương pháp này được thực hiện trong tổng cộng 2 tiếng rưỡi và tỏ ra hiệu quả vì nó ngăn ngừa được tình trạng rò rỉ vào khoang phúc mạc.

Nếu không được chẩn đoán, tình trạng của cô bé có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu máu và chảy máu dạ dày nghiêm trọng.

Bác sĩ cho biết sau ca phẫu thuật, bệnh nhi được áp dụng chế độ ăn kiêng đặc biệt và tiếp tục được tư vấn và theo dõi thường xuyên.

Minh Hoa (t/h)