Bé trai 9 tuổi thường xuyên đái dầm ban đêm, bố mẹ đưa đi khám mới phát hiện sự thật gây sốc: cơ thể “thiếu 1 cơ quan”

Qua siêu âm ổ bụng, bác sĩ Trương Bân Huyền , Giám đốc Trung tâm Sức khỏe và chuyên gia thận nhi khoa tại Đài Loan (Trung Quốc), phát hiện đứa trẻ chỉ có một quả thận bẩm sinh .

Điều khiến gia đình càng bất ngờ hơn là trước đó, em bé hoàn toàn khỏe mạnh, năng động, sinh hoạt bình thường , không có biểu hiện bệnh lý rõ ràng nào ngoài việc tiểu đêm không kiểm soát. Việc thiếu một quả thận đã tồn tại từ khi sinh ra nhưng không được phát hiện sớm.

Theo bác sĩ, nhiều bất thường cấu trúc cơ thể ở trẻ em không biểu hiện triệu chứng rõ rệt . Nếu không được phát hiện kịp thời, một số vấn đề có thể gây ảnh hưởng lâu dài và không thể hồi phục đến sự phát triển thể chất khi trẻ lớn lên. Trường hợp này, việc phát hiện sớm giúp gia đình điều chỉnh lối sống để bảo vệ quả thận duy nhất , kéo dài tối đa chức năng của nó trong tương lai.

3 nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ thận cho trẻ

Bác sĩ Trương Bân Huyền khuyến cáo phụ huynh, không chỉ với trẻ có một thận mà cả trẻ khỏe mạnh bình thường, nên chú ý những điểm sau:

- Đ iều chỉnh chế độ ăn uống : Cần hạn chế ăn mặn, giảm thực phẩm chế biến sẵn và tránh các loại đồ uống nhiều đường vì những yếu tố này làm tăng gánh nặng lọc thải cho thận.

- Xây dựng thói quen uống nước hợp lý : Trẻ nên được hướng dẫn uống nước đều đặn trong ngày với lượng phù hợp, giúp thận đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn, tránh tình trạng vừa thiếu vừa dư nước.

- Tránh các môn thể thao có nguy cơ va chạm mạnh : Những hoạt động dễ gây chấn thương vùng thắt lưng cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt với trẻ chỉ có một quả thận, nhằm giảm nguy cơ tổn thương không thể phục hồi.

Hiểu lầm phổ biến về sức khỏe trẻ em hiện nay

Bác sĩ nhấn mạnh, trước đây nhiều người vẫn cho rằng “trẻ em không có bệnh mạn tính nên không cần khám sức khỏe định kỳ” . Tuy nhiên, lối sống của trẻ hiện nay đã thay đổi đáng kể: ăn ngoài nhiều, uống nước ngọt thường xuyên, thiếu ngủ, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh thận ngay từ lứa tuổi nhỏ .

Ngoài ra, ở thanh thiếu niên còn xuất hiện tình trạng gọi là hội chứng Nutcracker , xảy ra ở những trẻ giảm cân quá mức, lượng mỡ ổ bụng giảm khiến mạch máu chèn ép tĩnh mạch thận, dẫn đến tiểu ra máu mà không phải ai cũng nhận ra nguyên nhân.

Một số bệnh lý như nhiễm toan ống thận (Renal Tubular Acidosis) cũng rất dễ bị bỏ sót vì triệu chứng chỉ là trẻ chậm lớn, mệt mỏi hoặc chán ăn. Những dấu hiệu này không thể phát hiện bằng mắt thường mà cần xét nghiệm máu và nước tiểu dưới sự đánh giá của bác sĩ chuyên khoa.

Phòng bệnh vẫn quan trọng hơn chữa bệnh

Mục tiêu của khám sức khỏe trẻ em không phải là nghi ngờ mọi đứa trẻ đều có bệnh, mà là tìm ra khoảng 1% trường hợp có bất thường tiềm ẩn , từ đó can thiệp sớm và điều chỉnh lối sống trước khi cơ thể phát triển ổn định.

Các bác sĩ cho rằng, khám sức khỏe định kỳ, đầy đủ và đúng chuyên khoa chính là chìa khóa giúp trẻ phát triển toàn diện, hạn chế rủi ro sức khỏe lâu dài và bước vào tuổi trưởng thành với nền tảng thể chất vững chắc.

Nguồn và ảnh: SETN