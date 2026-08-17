Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác sau khi xảy ra vụ việc một bé trai 6 tuổi rơi từ tầng 15 của một chung cư ở Incheon, Hàn Quốc dẫn đến tử vong.

Theo Sở Cảnh sát Bupyeong Incheon vào ngày 16, vào khoảng 9 giờ 4 phút tối hôm trước, một người mẹ đã báo cáo cho biết con trai A (6 tuổi) của mình đã biến mất tại căn hộ ở tầng 15 của tòa nhà chung cư 16 tầng nằm ở Sanggok-dong, quận Bupyeong, thành phố Incheon.

Nhận được trình báo, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm bên trong và bên ngoài khu chung cư, sau đó phát hiện bé A đã tử vong tại bồn hoa chung cư vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, tức là khoảng 26 phút sau đó.

Cảnh sát nghi bé A đã ngã xuống từ cửa sổ tầng 15

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có bé A, mẹ và em của bé. Trong cuộc điều tra của cảnh sát, mẹ của bé A cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau đi ngủ nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy con đâu nữa", đồng thời khai rằng "tôi đã tìm kiếm khắp trong nhà nhưng không thấy nên đã báo cảnh sát".

Cảnh sát đang đặt trọng tâm vào khả năng bé A đã rơi xuống từ cửa sổ ban công phía nhà bếp. Được biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, họ cũng xác nhận có dấu vết phỏng đoán là bé đã bám vào chiếc bệ đứng đặt gần cửa sổ.

Để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của bé A, cảnh sát đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi của bé. Quá trình khám nghiệm dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 18/8.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Cho đến nay vẫn chưa xác định được điểm nghi vấn phạm tội nào, nhưng chúng tôi sẽ xem xét mọi khả năng để điều tra chính xác diễn biến của tai nạn".

Nguồn: Chosun