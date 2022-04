Bé trai 5 tuổi thường nói có người đứng ngoài cửa sổ nhìn mình, mẹ tưởng đùa dẫn con đi khám thì phát hiện sự thật choáng váng

Đối với những gia đình đông con, có rất nhiều vấn đề cha mẹ cần chú ý để con cái được phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Cô Vương có 2 đứa con, bé đầu năm nay 5 tuổi, tên là Tiểu Bảo, bé thứ 2 mới được 6 tháng tuổi. Vì bé thứ 2 còn nhỏ nên cô dành nhiều thời gian chăm sóc hơn so với bé đầu. Đôi khi cô cũng bỏ qua những cảm xúc của bé đầu, nhưng may mắn thay cậu bé ít khi giận mẹ vì điều này.

Tiểu Bảo đã đi học mẫu giáo nên rất dạn dĩ và tự lập nhiều thứ, vì thế cô Vương không lo lắng nhiều. Thế nhưng dạo gần đây, cô nhận thấy con trai mình có điều bất thường. Cậu bé thường nói có người đứng ngoài cửa sổ nhìn mình mỗi ngày. Cô Vương cứ tưởng con nói đùa nên phớt lờ không quá để ý.

Tiểu Bảo thường thấy bóng người bên ngoài cửa sổ. (Ảnh minh họa)

Cô Vương không ngờ rằng, tình trạng của Tiểu Bảo ngày càng tồi tệ hơn, thậm chí nửa đêm giật mình tỉnh dậy vừa khóc vừa gọi mẹ, không dám bước ra khỏi phòng. Thấy như vậy, cô vội đưa con tới bác sĩ tâm lý khám.

Sau khi kiểm tra và trò chuyện với người mẹ, bác sĩ nói rằng có thể đứa trẻ bị ảo giác vì hay buồn bã, bất an. Hiện tại, tâm lý của Tiểu Bảo rất nghiêm trọng. Nguyên nhân của điều này thường là do cha mẹ không quan tâm tới con cái, dễ xảy ra nhất trong những gia đình vừa mới có bé thứ 2. Việc cha mẹ chỉ quan tâm tới bé nhỏ mà bỏ qua bé lớn khiến cho trẻ dần hình thành tâm lý bất an, sợ sệt.

Kết luận của bác sĩ khiến cô Vương suy sụp tại chỗ. Cô chưa bao giờ ngờ rằng, nguyên nhân con trai mình bị như vậy là do bản thân gây ra.

Tiểu Bảo luôn có cảm giác thiếu an toàn. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, có nhiều gia đình cũng rơi vào trường hợp tương tự như cô Vương. Sau khi sinh con thứ 2, bé đầu không còn được chú ý, quan tâm như trước nữa. Khi mất đi sự đồng hành, chăm sóc của cha mẹ, trẻ luôn cảm thấy thiếu an toàn.

Gia đình đông con, cha mẹ cần chú ý điều gì?

Đối với những gia đình có từ 2 con trở lên, cha mẹ cần phải quan tâm, cân nhắc nhiều hơn tới những yếu tố sau:

- Sự đồng hành

Đứa trẻ nào cũng cần có sự đồng hành của cha mẹ bên cạnh để lớn lên một cách khỏe mạnh. Thế nhưng, với những gia đình đông con, cha mẹ khó có thể quan tâm và chăm sóc tốt cho từng đứa trẻ. Việc dành ít thời gian bên con dễ khiến những đứa trẻ này trở nên nhạy cảm hơn.

Việc một đứa trẻ không được cha mẹ quan tâm tới cảm xúc của mình, theo thời gian sẽ khiến chúng dễ mắc các vấn đề về tâm lý. Vì thế, cha mẹ cần phải chú ý tới việc dành thời gian quan tâm tới con mình nhiều hơn.

Gia đình đông con, cha mẹ cần chú ý nhiều yếu tố. (Ảnh minh họa)

- Tài chính

Khi một đứa trẻ ra đời, cha mẹ phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm về việc nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục… Càng đông con thì chi phí sinh hoạt, cơm áo gạo tiền lại càng quan trọng.

Vì thế, trước khi quyết định sinh thêm con, cha mẹ cần chuẩn bị tốt về mặt tài chính để tránh những vấn đề phát sinh khi thiếu tiền. Áp lực tài chính là điều bất kỳ cha mẹ nào cũng cần phải biết và cân nhắc trước khi sinh con.

- Sức khỏe, vóc dáng của người mẹ

Khi sinh con, phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là về vóc dáng và sức khỏe. Trong trường hợp nếu đông con, người mẹ càng cần phải chú ý tới sức khỏe của mình. Trẻ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nếu người mẹ có thể lực yếu ớt và tuổi cao. Dù sinh mổ nhưng vẫn có những yêu cầu khắt khe trong quá trình hồi phục cơ thể.

- Tâm lý

Có một sự khác biệt lớn giữa một gia đình có 1 con và nhiều con. Trong gia đình đông con, cha mẹ phải phân bổ thời gian, sức lực cho từng đứa trẻ. Nếu có sự thiên vị giữa các con với nhau, điều đó sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy tiêu cực cho trẻ.

Nếu cha mẹ muốn có nhiều con, bản thân cần chuẩn bị tâm lý trước và cần phải yêu thương con cái một cách công bằng.

Việc nuôi dạy con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là nuôi nhiều con cùng một lúc. Cha mẹ đừng tập trung vào đứa trẻ này mà bỏ qua đứa trẻ khác, điều đó không chỉ ảnh hưởng tới tình cảm của các anh chị em với nhau mà cả về mối quan hệ giữa cha mẹ con cái.

https://afamily.vn/be-trai-5-tuoi-thuong-noi-co-nguoi-dung-ngoai-cua-so-nhin-minh-me-tuong-dua-dan-con-di-kham-thi-phat-hien-su-that-choang-vang-20220415140024893.chn