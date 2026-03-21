Bé trai 5 tuổi nuốt hàng chục viên nam châm gây thủng ruột

Chiều 20/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhi thủng ruột vì nuốt phải nhiều viên nam châm từ món đồ chơi quen thuộc.

Trước đó, bé trai 5 tuổi (ở Hà Tĩnh) xuất hiện biểu hiện tiểu buốt. Khi đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương thăm khám, kết quả siêu âm và xét nghiệm tại bệnh viện địa phương cho thấy trẻ bị viêm bàng quang và được kê đơn điều trị tại nhà.

Hình ảnh nam châm dính thành chuỗi trong ổ bụng bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Trong thời gian dùng thuốc tại nhà, các triệu chứng không cải thiện, trẻ được tái khám và chụp X-quang phát hiện dị vật trong ổ bụng. Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Mẹ bé cho biết, gia đình không biết trẻ đã nuốt dị vật từ khi nào. "Tôi nghĩ những khối nam châm xếp hình của đồ chơi khá to nên chắc con không thể nuốt được. Không ngờ con lại có thể tách chúng ra và cho vào miệng. Ở nhà, con không có biểu hiện bất thường ngoài việc đi tiểu buốt nên gia đình không phát hiện ra", mẹ bệnh nhi cho biết.

Thanh nam châm dính chặt sau khi được các bác sĩ lấy ra từ bụng bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng và theo dõi diễn biến, các bác sĩ nhận thấy dị vật trong đường tiêu hóa không di chuyển theo thời gian. Thông thường, dị vật trong đường tiêu hóa sẽ được nhu động ruột đẩy dần ra ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dị vật không di chuyển.

Từ thông tin gia đình cung cấp về loại đồ chơi có các viên nam châm nhỏ có thể hút vào nhau, các bác sĩ chẩn đoán trẻ đã nuốt phải nhiều viên nam châm trong nhiều thời điểm. Sau khi xác định dị vật có từ tính và không thể tự đào thải ra ngoài, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho trẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều viên nam châm nhỏ dính vào nhau thành một chuỗi, gây thủng ruột. Các bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành lấy dị vật, khâu lỗ thủng và đặt dẫn lưu. Sau 4 ngày, bệnh nhi đã sinh hoạt bình thường, bắt đầu được tập ăn trở lại và dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: BVCC.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo trẻ nhỏ thường hiếu động, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi có thói quen khám phá thế giới xung quanh bằng tay và miệng. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ, tránh các vật nhỏ, sắc nhọn dễ làm tổn thương hoặc đồ chơi nhỏ có từ tính mà trẻ dễ nuốt phải. Đồng thời, phụ huynh cần quan sát môi trường sinh hoạt của trẻ để hạn chế nguy cơ nuốt phải dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn, rối loạn tiêu hóa,… hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Hương Giang (theo vietnmanet, phunuonline)