Nghi vấn mang thai lần 3, Lucie Nguyễn để lộ vòng 2 to hơn bình thường, dân tình réo tên "mom Dương": Cả đời này ở cữ thì sao?

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước sự xuất hiện của hotmom Lucie Nguyễn tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Cụ thể, nhiều người nhanh chóng nhận ra vòng 2 của cô có phần lớn hơn bình thường, làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai lần thứ 3.

Trước đó, trong nhiều clip chia sẻ đời thường đầy vui vẻ của hai vợ chồng, Lucie Nguyễn từng không ít lần nhắc đến mong muốn có thêm một bé Ngựa trong năm 2026. Tuy nhiên, với cách trò chuyện hài hước và đùa vui đặc trưng của cả hai, nhiều khán giả cho rằng đó chỉ là câu chuyện mang tính giải trí, chưa phải kế hoạch thực sự.

Thế nhưng, lần xuất hiện mới đây lại khiến cộng đồng mạng phải suy nghĩ lại. Lucie Nguyễn vốn nổi tiếng với vóc dáng nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn và săn chắc dù đã trải qua hai lần sinh nở. Chính vì vậy, sự thay đổi rõ rệt ở vòng 2 lần này càng khiến dân tình không khỏi tò mò.

Đáng chú ý, trước đó cô còn từng "vu vơ" nhắc đến chuyện sinh đôi, khiến người hâm mộ càng thêm phần háo hức và mong chờ một lời xác nhận chính thức từ phía hai vợ chồng. Dù hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, nhưng dân tình vẫn rất tò mò về vòng 2 nhỉnh hơn bình thường của mẹ 2 con.

Lucie Nguyễn và Tuấn Dương được biết đến là một trong những cặp đôi "hot mom - hot dad" nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn, cặp đôi nhanh chóng chào đón hai em bé Nami (tháng 8/2023) - Suli (tháng 8/2024) và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội. Hai nhóc tỳ nhà Lucie Nguyễn được cộng đồng mạng yêu thích nhờ ngoại hình đáng yêu và sự lanh lợi.

Nếu để ý kỹ thì thời gian gần đây Lucie Nguyễn bắt đầy mặc đồ rộng, và dáng ngồi của cô cũng giống đang mang thai.

Luice Nguyên là một hot mom xinh đẹp giỏi giang, vừa là phú bà giàu có, trong khi Tuấn Dương nổi tiếng khắp cõi mạng về những clip chăm con cực khéo, mang lại rất nhiều tiếng cười với hội bố mẹ bỉm sữa. Tuấn Dương luôn đồng hành và hỗ trợ vợ, thậm chí còn chăm con thay phần của vợ mỗi khi Lucie Nguyễn sinh con. Vậy nên dân tình mới đùa rằng: "Mom Dương lại chuẩn bị ở cữ lần 3".

Lucie Nguyễn cũng gây ấn tượng khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau hai lần sinh con, duy trì hình ảnh một "hot mom" năng động, hiện đại. Chính vì vậy, việc cô xuất hiện với vòng 2 có phần thay đổi gần đây càng khiến nhiều người chú ý và đặt nghi vấn về việc gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Nếu nghi vấn mang thai lần 3 là sự thật, đây chắc chắn sẽ là tin vui lớn đối với gia đình nhỏ của Lucie Nguyễn. Người hâm mộ hiện vẫn đang chờ đợi một chia sẻ chính thức từ cô và chồng trong thời gian tới.