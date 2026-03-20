Vợ mang thai 8 tháng, chồng ốm nghén suốt 5 tháng: Sút hơn 10kg, vợ cười không ngớt

Mang thai là hành trình mà hầu như người phụ nữ nào cũng phải trải qua những mức độ ốm nghén khác nhau. Ở giai đoạn đầu thai kỳ, nghén gần như là phản ứng sinh lý phổ biến: có người chỉ khó chịu nhẹ, thậm chí gần như không bị, nhưng cũng có người phản ứng rất mạnh, mệt mỏi đến mức khó chịu đựng. Nói chung, nghén không phải điều bất thường, vì vậy khi thấy phụ nữ mang thai bị nghén, cũng không cần quá lo lắng hay ngạc nhiên.

Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, đôi khi lại xuất hiện những hiện tượng “lạ đời”. Bạn đã từng nghe chuyện người chồng cũng bị ốm nghén khi vợ mang thai chưa? Nghe qua có thể thấy vô lý, thậm chí nhiều người sẽ nghi ngờ: chuyện này có thật không?

Thế nhưng gần đây, một cư dân mạng đã chia sẻ video về trường hợp như vậy, khiến không ít người bất ngờ.

Sự việc này cũng khiến nhiều người đàn ông nhận ra rằng việc mang thai không hề đơn giản như lời nói. Chỉ khi “trải nghiệm” phần nào cảm giác đó, họ mới thấu hiểu được sự vất vả của vợ. Dù đàn ông không thể mang thai, nhưng nếu cũng phải chịu những cơn buồn nôn, mệt mỏi giống như nghén, họ có lẽ sẽ càng đồng cảm, trân trọng và yêu thương vợ hơn, cũng như biết gìn giữ gia đình mình.

Nhìn từ góc độ nào, câu chuyện này cũng cho thấy tình cảm gắn bó sâu sắc giữa vợ chồng – có lẽ đó chính là ý nghĩa thật sự của việc cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, gian khó.

Dĩ nhiên, với hiện tượng “khác thường” này, khoa học hoàn toàn có thể đưa ra lời giải thích, nên không cần suy đoán hay mê tín quá mức. Những điều kỳ lạ trong cuộc sống có thể chỉ là ngẫu nhiên, còn quy luật chung vẫn không thay đổi.

Bạn đã từng gặp trường hợp tương tự chưa? Bạn nghĩ gì về hiện tượng thú vị này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn nhé!