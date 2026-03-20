Người ta chỉ nói trên MXH không sinh con thôi chứ ra đường đi đâu cũng thấy trẻ con mà

Trong thực tế, những người chọn sống không con (DINK) hay không kết hôn chỉ chiếm số ít. Phổ biến hơn là xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn.

Lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video nói về việc không kết hôn, không sinh con, hoặc than thở nuôi con quá vất vả. Xem nhiều đến mức khiến người ta có cảm giác chuyện sinh con đang dần trở thành “hiếm hoi”.

Nhưng nhìn quanh cuộc sống thật thì lại khác. Họ hàng, bạn bè xung quanh tôi, ngày nào cũng thấy đăng ảnh con cái.

Mạng xã hội và đời thực dường như đang “lệch pha”, khiến nhiều người không biết nên tin vào đâu.

Hiện nay, đa phần mọi người kết hôn khá muộn, thường khoảng 30–35 tuổi. Sau khi học xong đã 25–26 tuổi, rồi đi làm thêm vài năm, tích lũy được một khoản nhất định mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Từ xưa đã có câu: “Nghèo thì khó tính chuyện vợ con”.

Tất nhiên cũng có những người điều kiện gia đình tốt, vừa ra trường đã kết hôn, năm sau có con luôn.

Nhưng nói thật, những người khẳng định chắc nịch rằng cả đời không kết hôn, không sinh con - ngoài đời tôi gần như chưa từng gặp.

Trên mạng thì nói gì chẳng được, nhưng nếu tin hết, có khi lại ảnh hưởng cả một đời.

Anh họ tôi sinh năm 1988, hồi trẻ khá “nổi loạn”, hay phản biện, từng tuyên bố sẽ không kết hôn, không sinh con vì thấy nuôi con quá mệt.

Thế mà đến năm 33 tuổi, trong một lần đi xem mắt, anh gặp chị dâu và hai người hợp nhau ngay. Họ lặng lẽ đăng ký kết hôn, đến khi con chào đời mới tổ chức đám cưới.

Thực ra, khi đến một độ tuổi nhất định, có chút tài chính ổn định, con người ta tự nhiên sẽ muốn có một mái ấm. Không chỉ vì áp lực từ gia đình, mà còn là nhu cầu ổn định từ bên trong.

Tôi từng trêu anh:

“Trước ai nói không cưới, không sinh con cơ mà?”

Anh cười:

“Đến tuổi rồi, gia đình giục, mà bản thân cũng không còn ‘lý do chống đỡ’, nên chịu thôi.”

Với nhiều gia đình bình thường, chuyện kết hôn sinh con gần như không phải là một lựa chọn, mà là điều diễn ra rất tự nhiên theo dòng đời. Dù miệng có than vãn, nhưng người thực sự kiên quyết “không sinh con đến cùng” thì rất ít.

Có lần về quê, trong lúc trò chuyện, tôi nghe nói một người bạn cũ làm ăn khá lên, lại sinh thêm một đứa nữa. Trong khi trước đó từng nói sẽ không sinh thêm.

Đúng là “miệng nói không, nhưng hành động lại khác”.

Cuối tuần đi dạo công viên, đâu đâu cũng thấy các gia đình đưa con đi chơi. Trẻ con tụ tập ở khu cầu trượt, bãi cát, chơi đùa rất vui.

Những người không kết hôn, không sinh con thực sự chỉ là thiểu số. Còn trên mạng, nói thì dễ - đâu mất tiền. Nhưng bước ra ngoài, cảnh người lớn đẩy xe nôi, trẻ con chạy nhảy khắp nơi là điều rất bình thường.

Xung quanh tôi, có người đã sinh con, có người chưa đủ điều kiện tài chính nên tạm hoãn. Nhưng khi tích lũy đủ, họ cũng sẽ bắt đầu tính chuyện sinh con.

Nỗi lo lớn nhất khi sinh con là… không có người hỗ trợ chăm sóc.

Đặc biệt với các gia đình hai vợ chồng đều đi làm. Nếu ông bà không giúp được thì phải thuê người trông trẻ - một khoản chi không hề nhỏ.

Tôi có một người bạn, không có ai hỗ trợ, đã phải nghỉ việc ở nhà chăm con suốt 5–6 năm. Mỗi lần trò chuyện, cô ấy đều đầy tâm sự, vừa vất vả vừa không còn lựa chọn nào khác - đúng kiểu “đau nhưng cũng hạnh phúc”.

Vậy tại sao trên mạng lại có nhiều tiếng nói “không muốn sinh con” đến vậy?

Thực ra, những người hoạt động nhiều trên mạng thường là người có nhiều thời gian rảnh. Người bận rộn với công việc và gia đình thì khó mà dành thời gian tranh luận online.

Ngoài đời, những người đã lập gia đình, sinh con thường bận rộn từ sáng đến tối: ban ngày đi làm, tối về chăm con — đó mới là cuộc sống của số đông.

Quan sát bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, dù là thế hệ 8x hay 9x, những người chưa sinh con thường là mới cưới hoặc chưa đủ điều kiện.

Còn những người thật sự quyết tâm không sinh con cả đời - mười người chưa chắc có một.

Ai cũng nói nuôi con vất vả, nhưng khi đã lập gia đình, thấy xung quanh ai cũng có con, suy nghĩ cũng dần thay đổi. Nhiều người bắt đầu cảm thấy có con thì gia đình mới trọn vẹn.

Mạng xã hội là nơi để trút cảm xúc - xem cho biết là đủ.

Còn ngoài đời, những người nên sinh con… vẫn đang sinh con mỗi ngày.

Nguồn: Sohu