Một cậu bé 5 tuổi ở Phúc Châu (Trung Quốc) đột nhiên bị ốm do uống canh đặc trong thời gian dài và kết quả xét nghiệm máu của cậu bé khiến các bác sĩ lo lắng.

Theo QQ, cậu bé 5 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội. Mẫu máu của bệnh nhân "đục trắng như sữa" do nồng độ triglyceride tăng quá cao. Cậu bé được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp do tăng lipid máu, nồng độ triglyceride của bệnh nhi cao gấp gần 10 lần so với giá trị bình thường.

Ảnh minh họa. (Nguồn: QQ)

Khai thác thông tin về chế độ ăn uống, các bác sĩ phát hiện ra rằng cậu bé đã được bà nội chăm sóc từ nhỏ. Người bà tin chắc rằng nước hầm xương và canh cá là "tinh chất bổ dưỡng nhất" và hầu như ngày nào cũng nấu mì và cơm với nước dùng thịt đặc cho đứa trẻ. Trên thực tế, có khá nhiều trường hợp trẻ em bị bệnh do tiêu thụ canh đặc trong thời gian dài.

Canh/súp tiềm ẩn ba nguy cơ sức khỏe

- Gây viêm tụy cấp tính

Nước dùng thịt ninh càng lâu, càng nhiều chất béo và purin được giải phóng. Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn toàn; việc tiêu thụ lượng lớn chất béo trong thời gian dài có thể liên tục gây kích thích tuyến tụy, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến viêm tụy cấp tính nguy hiểm.

- Làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận

Súp đặc có hàm lượng purin và muối cao, trong khi thận của trẻ em có khả năng chuyển hóa yếu, vì vậy việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng gánh nặng cho các cơ quan trong cơ thể.

- Gây mất cân bằng dinh dưỡng

Súp đặc làm đầy dạ dày trẻ, ngăn cản trẻ ăn đủ thịt và rau trong các bữa ăn chính, dễ dẫn đến thiếu sắt và kẽm.

Ảnh minh họa.

Chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống , TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết, mọi người chỉ nên dùng nước hầm xương như món ăn phụ, tạo vị ngọt tự nhiên cho canh/súp. Không nên dùng nước hầm xương thay nước hoặc món chính.

Sau đây là những lưu ý khi dùng nước hầm xương:

Khi hầm xương chỉ nên hầm tối đa 90 - 120 phút. Trong lúc hầm nên bỏ lớp váng mỡ bên trên. Tránh hầm quá lâu gây tăng purin và kim loại nặng như chì, cadmium từ xương động vật tích tụ lâu ngày.

Nên kết hợp nước hầm với rau củ, đậu hạt, thịt nạc để tăng đa dạng vi chất, tránh ăn đơn điệu chỉ nước xương.

Người mắc bệnh gout, tăng mỡ máu, bệnh thận, rối loạn chuyển hóa: Không dùng thường xuyên và cần tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng.

Với người lớn tuổi cần bổ sung canxi và dưỡng chất từ: Sữa/sữa chua ít béo; cá nhỏ ăn được cả xương như cá cơm, cá bống; rau lá xanh đậm như rau cải, mồng tơi. Các loại đậu, hạt và tắm nắng đúng cách hoặc viên bổ sung theo chỉ định.

Nước hầm xương không xấu, nhưng không phải siêu thực phẩm, càng không nên dùng mỗi ngày để bổ sung collagen hay canxi như lời đồn. Dinh dưỡng hợp lý là sự đa dạng, cân bằng, phù hợp theo lứa tuổi, thể trạng và bệnh lý, không nên đơn giản hóa bằng một món ăn.