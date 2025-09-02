Bé trai 4 tuổi nhiễm sán máng từ vết xước nhỏ ở kẽ ngón tay

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bé trai 4 tuổi được gia đình đưa đi khám vì trên lòng bàn tay xuất hiện nhiều vết ngoằn ngoèo bất thường. Người nhà cho biết trước đó vài ngày, bé có chơi và nghịch cát, trong lúc đó bị sứt nhẹ ở kẽ ngón tay. Vết xước nhỏ tưởng chừng vô hại, nhưng lại trở thành "cửa ngõ" cho ấu trùng sán máng xâm nhập.

Theo các bác sĩ Khoa Nhi, ấu trùng sán máng thường sống trong môi trường nước ngọt ô nhiễm, có thể xâm nhập trực tiếp qua da khi trẻ tiếp xúc với cát ướt, bùn hoặc nguồn nước bẩn. Sau khi vào cơ thể, chúng trưởng thành trong mạch máu, đẻ trứng gây tổn thương mô, viêm nhiễm và phản ứng miễn dịch.

Bệnh có hai giai đoạn. Ở giai đoạn cấp tính, trẻ có thể sốt, nổi mẩn ngứa, đau bụng, tiêu chảy, ho. Nếu chuyển sang giai đoạn mạn tính, trẻ dễ bị gan to, lách to, thiếu máu, chậm phát triển, rối loạn tiêu hóa, thậm chí có máu trong nước tiểu hoặc phân tùy loài sán. Do triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác nên việc chẩn đoán thường bị bỏ sót.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ tắm hoặc nghịch nước tùy tiện ở kênh rạch, ao hồ bẩn; đồng thời cần giữ gìn vệ sinh nguồn nước, môi trường sống và tẩy giun định kỳ cho trẻ.

"Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành cánh cửa cho mầm bệnh nguy hiểm. Cha mẹ cần cảnh giác, đừng để trò chơi tưởng chừng vô hại biến thành hiểm họa sức khỏe", bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhấn mạnh.