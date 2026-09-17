Bé trai 4 tuổi bị bỏng nước sôi 100°C, cách sơ cứu của người mẹ được bác sĩ khen ngợi

Chỉ trong vài giây người lớn quay lưng, bé trai 4 tuổi đã làm nghiêng chiếc ấm vừa đun sôi, khiến nước nóng đổ lên cánh tay và trước ngực. Dù hoảng sợ, người mẹ vẫn kịp thời thực hiện những bước sơ cứu quan trọng trước khi đưa con đến bệnh viện.

Tai nạn xảy ra khi mẹ của bé Lạc Lạc đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Chiếc ấm vừa đun xong được đặt trên bàn chế biến. Trong lúc mẹ quay sang lấy đồ, cậu bé tò mò tiến lại gần, đưa tay chạm vào ấm.

Chiếc ấm bất ngờ nghiêng xuống, nước nóng lập tức đổ lên cánh tay và vùng ngực của trẻ. Lạc Lạc khóc thét vì đau, quần áo nhanh chóng thấm nước, vùng da bị bỏng đỏ lên.

Nhìn thấy con bị thương, người mẹ hoảng đến mức tay run nhưng vẫn nhớ những kiến thức sơ cứu từng được học. Chị lập tức đưa con rời khỏi nguồn nhiệt rồi đặt vùng da bị bỏng dưới vòi nước sạch, mát và để nước chảy nhẹ liên tục.

Phần quần áo có thể cởi ra dễ dàng được chị nhẹ nhàng tháo bỏ. Với vị trí vải đã bám vào da, người mẹ không cố kéo vì lo làm tổn thương vùng bỏng. Trong suốt quá trình này, chị vừa làm mát vết thương vừa trấn an con.

Sau đó, người mẹ dùng gạc sạch che nhẹ vùng tổn thương và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Cách xử trí bình tĩnh, đúng hướng trong những phút đầu đã được bác sĩ đánh giá cao.

Việc đầu tiên cần làm khi trẻ bị bỏng

Khi trẻ bị nước nóng hoặc thức ăn nóng gây bỏng, nhiều phụ huynh thường nghĩ ngay đến việc bôi thuốc hay tìm một loại nguyên liệu nào đó để “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, điều cần ưu tiên là đưa trẻ tránh xa nguồn gây bỏng và nhanh chóng làm mát vùng tổn thương.

Có thể đặt khu vực bị bỏng dưới vòi nước sạch, mát, cho nước chảy nhẹ và liên tục. Không cần sử dụng nước quá lạnh. Việc làm mát giúp hạn chế nhiệt lượng còn lưu lại tiếp tục truyền sâu vào mô, đồng thời góp phần giảm đau cho trẻ.

Cha mẹ không nên áp trực tiếp đá viên lên vùng da bị thương. Nhiệt độ quá thấp có thể gây thêm tổn thương cho làn da vốn đang nhạy cảm.

Nguyên tắc dễ nhớ là: làm mát bằng nước sạch, không chườm đá trực tiếp.

Không cố kéo quần áo đang dính vào da

Nếu quần áo chỉ bị ướt nước nóng và chưa bám vào vết thương, người lớn có thể nhẹ nhàng tháo bỏ trong lúc làm mát. Tuy nhiên, nếu vải đã dính chặt vào vùng da bị bỏng, tuyệt đối không được giật hoặc bóc ra.

Việc kéo mạnh có thể làm lớp da tổn thương bong theo, khiến vết bỏng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp này, nên cắt phần quần áo xung quanh, giữ nguyên chỗ vải bị dính và để nhân viên y tế xử lý.

Nhẫn, vòng tay, đồng hồ hoặc đồ trang sức gần vùng bỏng cũng nên được tháo sớm nếu có thể. Vết thương có thể nhanh chóng sưng lên, khiến việc tháo những vật dụng này trở nên khó khăn.

Không bôi kem đánh răng và các loại “mẹo dân gian”

Kem đánh răng, nước tương, dầu ăn, bột mì hay lòng trắng trứng thường được nhiều người truyền miệng như những cách xử lý bỏng tại nhà. Tuy nhiên, các nguyên liệu này không có tác dụng thay thế việc làm mát bằng nước sạch.

Khi bôi lên vết thương, chúng có thể gây khó khăn cho quá trình làm sạch, cản trở bác sĩ đánh giá mức độ bỏng và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu da đã phồng rộp hoặc bị rách.

Sau khi làm mát, cha mẹ chỉ nên dùng gạc sạch hoặc vật liệu không bám dính che nhẹ vùng tổn thương. Không chọc vỡ bóng nước và không tự ý bôi thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Những trường hợp cần đưa trẻ đến bệnh viện

Trẻ nên được thăm khám sớm nếu vết bỏng có diện tích lớn, xuất hiện bóng nước, rách da hoặc có màu trắng, nâu sẫm hay đen. Bỏng ở mặt, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục và khu vực gần khớp cũng cần được bác sĩ kiểm tra.

Nếu trẻ bị bỏng điện, bỏng hóa chất, khó thở, lơ mơ hoặc có biểu hiện bất thường, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu.

Đáng lưu ý, vết bỏng sâu đôi khi không gây đau dữ dội vì các dây thần kinh đã bị tổn thương. Vì vậy, không thể dựa hoàn toàn vào mức độ đau để đánh giá tình trạng của trẻ.

Đừng để nước nóng trong tầm với của trẻ

Trẻ 3–4 tuổi đã có thể chạy nhảy, leo trèo và với lấy nhiều đồ vật nhưng chưa đủ khả năng nhận biết nguy hiểm. Vì vậy, ấm nước, bát canh, nồi thức ăn và đồ uống nóng không nên đặt sát mép bàn.

Dây điện của ấm siêu tốc cũng phải được thu gọn, không để buông thõng. Trẻ có thể không chạm vào ấm nhưng chỉ cần kéo phải dây điện, cả bình nước nóng có thể đổ xuống người.

Khi tai nạn xảy ra, cha mẹ hãy nhớ bốn bước cơ bản: đưa trẻ khỏi nguồn nhiệt, làm mát bằng nước sạch, không bôi linh tinh và đưa trẻ đi khám khi vết bỏng nghiêm trọng hoặc chưa xác định được mức độ.

Sơ cứu đúng giúp hạn chế tổn thương, nhưng phòng ngừa vẫn là cách bảo vệ trẻ tốt nhất. Bởi đôi khi, tai nạn chỉ cần vài giây để xảy ra nhưng hậu quả có thể theo trẻ trong một thời gian rất dài.

Nguồn: Sohu