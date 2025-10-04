Bé trai 11 tuổi đau cổ, khó thở, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 29/9, trong lúc ăn bánh sinh nhật tại nhà, bé trai bất ngờ đau cổ, nôn ói.

Người thân phát hiện trong bánh có phần nhựa hình tai thỏ còn sót lại, nghi ngờ bé nuốt phải nên lập tức đưa đến Trung tâm y tế khu vực Tân Phú, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Đến 22h30 cùng ngày, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau cổ, chảy nhiều nước bọt, mệt mỏi, không ăn uống được.

Dị vật được gắp ra trong cơ thể bệnh nhi. Ảnh: Ngô Phúc/VietNamNet

Các bác sĩ nhanh chóng gây mê, nội soi cấp cứu, phát hiện một mảnh nhựa nằm trong thực quản bệnh nhân nên đã gắp ra ngoài.

Bác sĩ Ngô Văn Phan, Trưởng khối liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay: Nếu để dị vật lại lâu hơn trong thực quản bệnh nhi có thể gây viêm thực quản, áp xe, thậm chí dẫn đến viêm trung thất, nguy hiểm đến tính mạng. Dị vật này là một mảnh nhựa nhỏ mỏng, trong suốt nên rất khó phát hiện. Đặc biệt, dị vật này ít cản quang, rất khó phát hiện trên phim X-quang.

Bác sĩ Phan khuyến cáo khi cắt bánh hay cho trẻ ăn, phụ huynh cần lưu ý loại bỏ các dị vật trong đồ ăn. Không cho trẻ vừa ăn vừa xem điện thoại, cười nói, chạy nhảy để tránh bị hóc, sặc. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị hóc, sặc, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.