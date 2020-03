Bé ngủ không ngon giấc không hẳn là do trời nóng, có 3 dấu hiệu chứng tỏ dạ dày của bé yếu mà mẹ cần lưu ý

Trời đang chuyển mùa và thời tiết ngày càng ấm áp nên nhiều mẹ đã thay đổi mền dày sang mền mỏng cho bé đắp. Tuy nhiên, các mẹ cũng cần thận trọng cân nhắc, bởi nhiệt độ ban ngày đã tăng nhưng ban đêm trời vẫn còn lạnh, do đó mẹ vẫn cần bước giữ ấm cho bé khi bé ngủ.



Nhiều mẹ thường cho rằng, đắp mền dày sẽ khiến bé cảm thấy nóng và đá chăn mền vào ban đêm. Thực tế, bé ngủ không ngon giấc không hẳn là do thời tiết nóng, hay chăn mền dày mà có thể là do dạ dày của bé đang gặp vấn đề. Dạ dày là cơ quan tiêu hóa, nếu vận hàng không tốt thì bé sẽ lập tức có phản ứng. Nếu bé có 3 dấu hiệu sau chứng tỏ bé ăn quá no hoặc dạ dày của bé suy yếu:

1. Bé quấy khóc trước khi ngủ

Một số bé trước khi ngủ đều quấy khóc, nguyên nhân có thể là do bé đang cảm thấy không khỏe về dạ dày. Buổi tối, nếu bé ăn quá no, thời gian ăn muộn hoặc vận động không thích hợp đều sẽ khiến thức ăn tắc nghẽn trong dạ dày, quá trình tiêu hóa không tốt sẽ khiến dạ dày của bé bị tổn thương. Khi dạ dày có vấn đề thì bé sẽ phản ứng bằng cách quấy khóc để nói với mẹ là bé cảm thấy không khỏe, do đó mẹ cần lưu ý biểu hiện trên.

2. Bé nói mớ khi ngủ

Trong lúc ngủ, có nhiều bé sẽ có biểu hiện như nói mớ, nghiến răng, ngủ ngáy. Nếu bé thường xuyên nói mớ, khóc thút thít trong lúc ngủ thì có lẽ bé đang gặp ác mộng, hoặc do nguyên nhân khác là dạ dày của bé không khỏe. Cho dù bé đang ngủ, nhưng dạ dày của bé vẫn hoạt động để tiêu hóa thức ăn, nếu bé ăn nhiều đồ lạnh trước khi ngủ sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày, khiến dạ dày của bé suy yếu, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và cả giấc ngủ.

3. Bé nằm sấp, giật mình khi ngủ

Bé nằm sấp và lật người nhiều lần khi ngủ, có thể là biểu hiện cho thấy dạ dày bé khó chịu (Ảnh minh họa).

Nhiều trẻ con thích tư thế nằm sấp trong khi ngủ và các bậc phụ huynh cho rằng tư thế này rất đáng yêu. Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý, nếu bụng của bé căng trướng, tạo cảm giác không thoải mái thì bé sẽ chọn tư thế nằm sấp, bởi tư thế nằm sấp sẽ khiến bé chổng mông và giảm thiểu cảm giác khó chịu ở dạ dày. Nếu bé thường xuyên nằm sấp, lật người nhiều lần, giật mình khi ngủ đều là những biểu hiện cho thấy dạ dày của bé không khỏe và mẹ cần lưu tâm đến sức khỏe của bé.

Cho bé uống đủ nước giúp dạ dày của bé vận hành trơn tru

Thông thường, trẻ nhỏ hay được bố mẹ chăm chút việc uống sữa và bổ sung các chất dinh dưỡng qua các bữa ăn nhưng lại không được chú trọng việc uống nước đầy đủ. Thậm chí, có trẻ rất lười uống nước. Bố mẹ cần lưu ý tập cho bé thói quen uống nước đầy đủ dù vào mùa đông hay mùa hè. Uống đủ nước chính là cách giữ cho bé có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nước có tác dụng vận chuyển bạch cầu đi khắp cơ thể, ngoài ra uống nhiều nước còn có tác dụng đào thải những chất độc hại ra khỏi cơ thể thông qua tiết mồ hôi. Uống đủ nước giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Chỉ khi dạ dày của bé hoạt động hiệu quả thì bé mới có thể ngủ ngon giấc và phát triển cả về vóc dáng và trí tuệ.