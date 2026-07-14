Bé ngủ hay giật mình, vặn người? 5 mẹo này sẽ giúp bố mẹ bớt vất vả hơn

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và hỗ trợ cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái.

Là một người mẹ "siêu nhân" tự tay nuôi lớn hai đứa trẻ, mình quá thấu hiểu cảm giác bất lực, sụp đổ của các ông bố bà mẹ bỉm sữa!

Vất vả lắm mới dỗ được con ngủ, vừa đặt xuống giường chưa được bao lâu thì hai tay hai chân bé bỗng co rúm, giật bắn cả người. Hoặc là bé sẽ ư ử vặn mình, hoặc là bị giật mình tỉnh giấc rồi khóc ré lên. Mỗi lần như vậy, lòng mẹ lại thắt lại, lo lắng không biết con có khó chịu ở đâu hay bị giật mình hoảng sợ gì không.

Thật ra các mẹ không cần phải quá hoảng loạn đâu nhé!

Trẻ ngủ không ngon giấc sẽ chậm lớn, hay cáu gắt, mà người lớn cũng phải thức đêm theo khiến cơ thể mệt mỏi rệu rã. Hôm nay, Mẹ Mọt Sách sẽ chia sẻ với mọi người 5 mẹo nhỏ cực kỳ hiệu quả mà chính mình đã kiểm chứng , giúp xoa dịu cơn giật mình của bé một cách dịu dàng, để con có được giấc ngủ sâu và an tâm nhất!

1. Quấn kén cho bé: Tái tạo cảm giác an toàn như trong tử cung

Khi còn ở trong bụng mẹ, chân tay của em bé luôn được bao bọc chặt chẽ nên cảm thấy vô cùng an toàn. Khi mới chào đời, bước vào một môi trường xa lạ, tay chân bỗng nhiên không còn gì ràng buộc, chỉ cần cử động nhẹ là bé dễ bị giật mình.

Việc quấn kén (nhộng chũn) với độ chặt vừa phải sẽ mô phỏng lại cảm giác được ôm ấp trong tử cung mẹ, giúp giữ chặt và giảm thiểu phản xạ giật mình của bé.

Lưu ý nhỏ: Khi quấn mẹ nhớ chú ý độ lỏng - chặt vừa phải nhé! Đừng quấn quá chặt, hãy đảm bảo tay chân bé vẫn có thể cử động nhẹ nhàng, vừa thoáng khí vừa thoải mái là tốt nhất.

2. Thay đổi tư thế ngủ: Xoa dịu cảm xúc nhẹ nhàng

Nhiều bé khi nằm ngửa ngủ, phản xạ giật mình sẽ biểu hiện đặc biệt rõ rệt. Mẹ có thể thử cho bé nằm nghiêng, chèn thêm một chiếc gối nhỏ ở sau lưng để cố định tư thế, giúp bé nằm vững vàng và ít bị giật mình hơn.

Nếu bé gặp tình trạng "cứ đặt xuống giường là tỉnh", mẹ cũng có thể cho bé nằm sấp trên ngực bố hoặc mẹ (người lớn lúc này bắt buộc phải tỉnh táo). Tiếng nhịp tim quen thuộc và hơi ấm từ cơ thể bố mẹ chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho con, giúp giảm đáng kể tình trạng giật mình khóc thét.

Đặc biệt lưu ý: Khi bé ngủ một mình trong cũi, tuyệt đối không được cho bé nằm sấp để tránh nguy cơ ngạt thở. Nếu muốn cho con nằm sấp, bắt buộc phải có người lớn túc trực bên cạnh giám sát. An toàn luôn là trên hết!

3. Dùng tiếng ồn trắng: Mô phỏng môi trường quen thuộc

Nhiều mẹ thắc mắc tại sao những âm thanh như tiếng mưa rơi, tiếng sóng vỗ (tiếng ồn trắng) lại có thể dỗ bé ngủ ngon đến vậy?

Thực ra, khi còn trong bụng mẹ, ngày nào bé cũng được nghe tiếng nhịp tim của mẹ, tiếng máu chảy trong cơ thể, tức là luôn có một môi trường âm thanh nền liên tục. Sau khi sinh ra, môi trường xung quanh quá yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm bé giật mình tỉnh giấc.

Tiếng ồn trắng dịu nhẹ sẽ tái tạo lại môi trường trong tử cung quen thuộc, khỏa lấp đi những tạp âm đột ngột từ bên ngoài. Từ đó làm giảm cảm giác bất an của bé, giúp con vào giấc nhanh hơn và không dễ bị đánh thức bởi phản xạ giật mình vào ban đêm.

4. Đặt tay vỗ về nhẹ nhàng: Giữ bình tĩnh cho bé ngay lập tức

Ban đêm, nếu thấy con vừa ngủ say bỗng nhiên giật giật tay chân, khẽ mở mắt hoặc vặn mình ư ử, mẹ đừng vội vàng bế bé lên ngay nhé! Việc bế bồng dỗ dành quá thường xuyên ngược lại sẽ làm đứt quãng giấc ngủ sâu của con.

Lúc này, mẹ có thể dùng tay nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay nhỏ hoặc đặt lên ngực bé, ấn nhẹ nhàng và giữ nguyên trong vài giây. Sự tiếp xúc da kề da này sẽ ngay lập tức mang lại cảm giác an toàn cho bé. Phần lớn các trường hợp bé chỉ cựa quậy vài cái rồi lại tiếp tục ngủ say.

5. Tối giản không gian ngủ: Giảm kích thích từ bên ngoài

Hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện nên đặc biệt nhạy cảm và non nớt. Khi ngủ, chỉ một chút tiếng ồn hay một tia sáng mạnh cũng có thể kích hoạt phản xạ giật mình.

Sau khi bé đã ngủ, hãy cố gắng giữ cho trong phòng thật yên tĩnh, các thành viên trong gia đình đi lại và nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé. Hãy kéo rèm cửa, tắt các loại đèn lớn chói mắt và chỉ mở một chiếc đèn ngủ ánh sáng dịu. Môi trường càng yên tĩnh, ánh sáng càng nhẹ nhàng thì bé ngủ càng ngon, số lần giật mình cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Kết

Chuyện em bé ngủ hay giật mình hay thỉnh thoảng vặn mình ư ử là điều hoàn toàn bình thường, các mẹ thực sự không cần phải quá lo lắng đâu. Đây là quá trình phát triển mà bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào cũng phải trải qua. Chỉ cần chúng ta dùng đúng phương pháp và vỗ về con hợp lý, tình trạng này ở hầu hết các bé sẽ dần dần được cải thiện.

Tuy nhiên, nếu bé đã ngoài 3 tháng tuổi mà phản xạ giật mình vẫn xuất hiện với tần suất quá dày đặc, thậm chí đi kèm với các biểu hiện bất thường như khóc ngằn ngặt không dứt, người gồng cứng... thì mẹ đừng cố tự chịu đựng, hãy kịp thời đưa bé đi khám bác sĩ để kiểm tra cho yên tâm nhé.

Hành trình nuôi con vốn là sự đồng hành dịu dàng và bền bỉ như dòng nước chảy đá mòn. Chúc cho các bé yêu mỗi đêm đều ngủ thật ngon, và các mẹ bỉm sữa sẽ bớt phải thức đêm, bớt lo nghĩ đi phần nào!

Nguồn: Sohu