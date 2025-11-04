Bé Lisa nhà Khánh Thi, Phan Hiển xinh yêu như thiên thần

Mới đây, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển khiến người hâm mộ “tan chảy” khi chia sẻ loạt ảnh mới của cô con gái út Lisa (tên thật là Thùy Linh). Trong những khung hình ngọt ngào, Lisa hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết và bé bí ngô nhỏ, khoe vẻ đáng yêu tựa thiên thần khiến cư dân mạng không thể rời mắt.

Lisa sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và gương mặt bầu bĩnh phúng phính. Khi diện chiếc váy công chúa với chiếc nơ đỏ nổi bật, cô bé trông chẳng khác nào “Bạch Tuyết phiên bản nhí”. Biểu cảm hồn nhiên, đôi môi chúm chím cùng dáng pose đáng yêu càng làm Lisa trở thành tâm điểm trong mọi khung hình.

Trong loạt ảnh khác, Lisa lại khiến fan “liêu xiêu” khi diện trang phục bí ngô đón Halloween. Cô bé ngồi giữa những quả bí cam rực rỡ, đôi mắt tròn xoe ngây thơ như đang khám phá thế giới xung quanh. Chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ cũng đủ khiến ai nấy mỉm cười vì sự trong sáng và ngọt ngào của “thiên thần nhỏ nhà dancesport”.

Là con út trong gia đình, Lisa luôn nhận được sự yêu thương đặc biệt từ bố mẹ và hai anh chị – Kubi và Anna. Khánh Thi từng chia sẻ rằng Lisa là “niềm vui và năng lượng tích cực” của cả nhà, còn Phan Hiển lại trìu mến gọi con gái là “phiên bản nữ của bố”.

Không chỉ gây chú ý vì vẻ ngoài đáng yêu, Lisa còn khiến nhiều người yêu mến bởi biểu cảm tự nhiên và tính cách hoạt bát. Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều khiến cộng đồng mạng phải “thả tim” không ngừng. Lisa chính là “trái ngọt” ngọt ngào trong hành trình tình yêu của Khánh Thi – Phan Hiển sau khi tổ chức đám cưới vào năm 2022.