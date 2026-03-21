Bé gái suýt nguy kịch vì hội chứng Pierre Robin hiếm gặp

Thông tin này được anh Phạm Văn Sang (31 tuổi, ngụ Cần Thơ) chia sẻ tại buổi ra mắt mô hình đội đa chuyên khoa điều trị toàn diện hội chứng Pierre Robin (Pierre Robin Sequence – PRS) của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, ngày 20-3.

Thân nhân cùng các bệnh nhi chụp hình cùng đội đa chuyên khoa điều trị toàn diện hội chứng Pierre Robin của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM

Kể lại quá trình điều trị cho con, anh Sang cho biết sau quá trình theo dõi tại địa phương, vì con đột nhiên xuất hiện triệu chứng khó thở, tím tái sau sinh, anh đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng Pierre Robin - dị tật hiếm gặp gây khó thở và khó ăn uống ở trẻ nhỏ.

Vợ và con gái anh Phạm Văn Sang tại buổi ra mắt

Theo đó, bé được đeo khí cụ giúp kéo giãn xương hàm dưới để mở rộng đường thở. Sau 6 tháng điều trị, tình trạng thở của bé đã cải thiện rõ rệt, hiện bé đã 18 tháng tuổi, có thể ăn uống bình thường và đạt mức 10/10 về chức năng hô hấp, trong khi trước đó chỉ đạt mức 2/10

"Chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã giúp con phát triển bình thường như ngày hôm nay" - Anh Sang xúc động nói.

Hội chứng Pierre Robin và những nguy cơ tiềm ẩn

Bác sĩ Hồ Vân Phụng, Phó trưởng điều hành Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết hội chứng Pierre Robin có đặc trưng do sự phát triển bất thường của xương hàm dưới, dẫn đến tắc nghẽn đường thở và ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của trẻ.

Trẻ mắc hội chứng này thường kèm theo khe hở vòm miệng, dễ bị nhiễm trùng hô hấp, thậm chí có thể đe dọa tính mạng trong trường hợp nặng.

Hình ảnh trẻ mắc hội chứng Pierre Robin

Trước đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chủ yếu áp dụng biện pháp cấp cứu tạm thời để xử lý tình trạng tắc nghẽn. Tuy nhiên, từ tháng 3-2025, bệnh viện đã hợp tác với các chuyên gia từ tổ chức Nuoy (Mỹ) triển khai thành công hai kỹ thuật chuyên sâu gồm phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới (Mandibular Distraction Osteogenesis).

Kỹ thuật này cũng lần đầu tiên thực hiện tại khu vực phía Nam, giúp mở rộng đường thở và sử dụng khí cụ chỉnh hình kéo mô mềm lưỡi và sàn miệng ra phía trước để giải phóng tắc nghẽn, đồng thời kích thích sự phát triển của xương hàm.

Sau quá trình triển khai đến nay, gần 20 bệnh nhi mắc hội chứng Pierre Robin đã được điều trị thành công với sự cải thiện rõ rệt về khả năng hô hấp và ăn uống.

"Để có thành công này là sự phối hợp đa chuyên khoa, bao gồm các lĩnh vực sơ sinh, hồi sức, tai mũi họng, răng hàm mặt, phẫu thuật, gây mê hồi sức, dinh dưỡng và vật lý trị liệu" - BS Phụng nói thêm.

Mô hình điều trị đa chuyên khoa Ths-BS Võ Đức Trí, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết hội chứng Pierre Robin rất đáng lo ngại, đặc biệt khi trẻ phải nhập viện với tình trạng nặng. "Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ phát hiện và can thiệp sớm hơn ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của hội chứng để tránh tình trạng trẻ phải nhập viện quá muộn" - BS Trí nói. Hội chứng Pierre Robin có thể nhận diện qua các dấu hiệu như khó thở, khó bú và khó nuốt. Các bác sĩ sẽ tập trung vào việc xác định mức độ tắc nghẽn đường thở và khả năng ăn uống của trẻ để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Trong số những trường hợp mắc hội chứng này, khoảng 40% là do dị tật bẩm sinh, phần còn lại có thể liên quan đến các vấn đề khác. Việc thăm khám và chẩn đoán cũng cần thực hiện rất tỉ mỉ, từ việc kiểm tra dấu hiệu tắc nghẽn đường thở, khó bú đến đánh giá khả năng tăng cân của trẻ. Trong các trường hợp nặng, các bác sĩ sẽ can thiệp ngay lập tức bằng các biện pháp hỗ trợ thở qua oxy hoặc sử dụng các ống hỗ trợ thở. Nhờ những tiến bộ trong điều trị và mô hình đa chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang từng bước trở thành trung tâm điều trị chuyên sâu hội chứng Pierre Robin, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình có trẻ mắc phải dị tật này.



