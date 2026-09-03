Bé gái song sinh IVF “đẻ bọc điều” đúng ngày Quốc khánh 2/9 sau 3 năm mẹ mong con

Sau 3 năm mong con và một thai kỳ nhiều lần phải theo dõi sát vì nguy cơ sinh non, chị Đ.P.N.M. (sinh năm 1995, Hà Nội) đã đón hai con chào đời khỏe mạnh đúng ngày Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, bé gái ra đời khi vẫn còn nguyên trong túi ối – hiện tượng dân gian thường gọi là “đẻ bọc điều”.

Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay trở thành một dấu mốc khó quên với gia đình chị N.M. Sau 3 năm chờ đợi, chị có thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và mang song thai trên nền hội chứng buồng trứng đa nang. Niềm vui có con đi kèm với không ít lo lắng khi thai kỳ của chị được đánh giá cần theo dõi sát ngay từ những tháng đầu.

Trong giai đoạn đầu thai kỳ, tình trạng rau bám thấp khiến việc can thiệp khâu vòng cổ tử cung chưa thể thực hiện. Đến tuần thai thứ 18, các bác sĩ ghi nhận cổ tử cung của thai phụ ngắn. Lúc này, bánh rau đã di chuyển lên cao hơn, tạo điều kiện để ê-kíp tiến hành khâu vòng cổ tử cung nhằm hỗ trợ giữ thai, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong những tháng tiếp theo.

Với một thai kỳ song thai IVF, việc đưa hai em bé đi được đến những tuần cuối là mong mỏi lớn của cả gia đình và đội ngũ y tế. Sau nhiều tháng đồng hành cùng các bác sĩ, khi thai được 37 tuần, chị N.M. bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ và được chỉ định mổ lấy thai.

Khoảnh khắc được chờ đợi suốt 3 năm cuối cùng cũng đến. Lúc 11h55, bé trai chào đời khỏe mạnh, cân nặng 2.400g. Chỉ một phút sau, vào 11h56, bé gái tiếp tục cất tiếng khóc đầu đời với cân nặng 2.450g. Hai em bé đều có tình trạng sức khỏe ổn định sau sinh.

Điều khiến ca sinh càng trở nên đặc biệt là bé gái chào đời khi vẫn còn nằm nguyên trong túi ối. Trong sản khoa, hiện tượng em bé được đưa ra ngoài khi màng ối vẫn còn nguyên vẹn thường được gọi là sinh “en caul”. Đây là tình huống không thường gặp. Trong quan niệm dân gian Việt Nam, những em bé sinh ra theo cách này thường được gọi là “đẻ bọc điều” và được gắn với ý nghĩa may mắn, được bao bọc, che chở.

Với gia đình chị N.M., khoảnh khắc ấy càng trở nên đáng nhớ khi cô con gái “bọc điều” chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, việc em bé còn nguyên trong túi ối khi chào đời là một hiện tượng sản khoa đặc biệt, không phải yếu tố dự báo về sức khỏe hay tương lai của trẻ.

Ca sinh được thực hiện bởi BSCKI Bùi Chí Dũng cùng ê-kíp Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Hai em bé chào đời khỏe mạnh đã khép lại hành trình kéo dài nhiều năm của người mẹ trẻ: từ những ngày mong ngóng có con, thực hiện IVF, đến những tháng thai kỳ thấp thỏm vì nguy cơ liên quan đến cổ tử cung và song thai.

Ba năm chờ đợi, 37 tuần nâng niu hai sinh linh và rất nhiều lần lo lắng cuối cùng được đổi lại bằng hai tiếng khóc đầu đời vang lên cách nhau đúng một phút. Với chị N.M. và gia đình, ngày 2/9 từ nay không chỉ là ngày Quốc khánh, mà còn là ngày hai thành viên nhỏ bé chính thức bước vào cuộc đời.

Nguồn: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội