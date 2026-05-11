Tối 8-5, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết vừa lấy thành công dị vật là chiếc bông tai bằng kim loại ra khỏi thực quản của bé gái 8 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-5, một bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng ho và quấy khóc kéo dài.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định có dị vật là một chiếc bông tai bằng kim loại với đầu nhọn nằm tại đoạn thực quản của bé.

Đánh giá đây là trường hợp khẩn cấp vì đầu nhọn của dị vật có thể gây tổn thương niêm mạc, chảy máu và thậm chí xuyên thủng thực quản của bé nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi gây mê để gắp dị vật. Sau khi dị vật được lấy ra thành công, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, sinh hiệu tốt...

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi các vật có kích thước nhỏ hoặc sắc nhọn. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ nuốt dị vật thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời nhằm tránh các biến chứng đe dọa đến tính mạng.