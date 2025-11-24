Bé trai 32 tháng nuốt pin cúc áo, bị loét thực quản

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu trường hợp bé trai 32 tháng tuổi nuốt phải pin cúc áo từ đồ chơi. Gia đình phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện chỉ khoảng một giờ sau tai nạn.

Kết quả X-quang cho thấy dị vật mắc lại ở thực quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi cấp cứu và gắp thành công viên pin. Tuy nhiên, quan sát trực tiếp tại vị trí mắc cho thấy vùng thực quản đã bị ăn mòn và loét lớn - minh chứng pin cúc áo có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong thời gian rất ngắn, dù trẻ được đưa đến viện sớm.

Theo ekip điều trị, việc lấy dị vật kịp thời giúp hạn chế nguy cơ thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất và các biến chứng nghiêm trọng khác có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Bác sĩ cảnh báo, pin cúc áo khi tiếp xúc với môi trường ẩm trong thực quản sẽ gây phản ứng điện hóa, tạo ra chất kiềm mạnh có thể ăn mòn tổ chức trong vài phút. Do đó, bất cứ nghi ngờ nào về việc trẻ nuốt dị vật dạng pin đều cần xử trí khẩn cấp.

Khuyến cáo dành cho phụ huynh:

Tuyệt đối để pin cúc áo và thiết bị chứa pin ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt pin, phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức; không được tự gây nôn.

Tổn thương do pin xảy ra rất nhanh, ngay cả khi phát hiện và can thiệp sớm.