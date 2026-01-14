Bé gái bị nhiễm độc từ chính mình, đi 6 bệnh viện không phát hiện ra

Từng đi qua 6 bệnh viện điều trị tình trạng táo bón ngay từ khi mới lọt lòng nhưng không thành công, bé gái 30 tháng tuổi (người Campuchia) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM).

Bé ốm yếu, suy dinh dưỡng nặng, luôn quấy khóc vì cơ thể bị nhiễm độc từ chính chất thải không thể thoát ra ngoài

"5-7 ngày bé mới đi ngoài một lần, mà đi cũng không ra phân. Con ốm yếu, suy dinh dưỡng nặng, chỉ nặng 10 kg, thiếu tận 5kg so với bạn bè đồng trang lứa. Bé luôn quấy khóc vì cơ thể bị nhiễm độc từ chính chất thải không thể thoát ra ngoài"- người thân bé chia sẻ trong nước mắt.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành bơm thuốc cản quang và chụp CT để đánh giá nhu động ruột. Kết quả khiến cả ê-kíp bàng hoàng: Đoạn ruột từ đại tràng sigma xuống trực tràng hoàn toàn "tê liệt", không có nhu động. Đáng sợ hơn, phần ruột phía trên do ứ đọng phân lâu ngày đã giãn to tới 12cm, trong khi ở trẻ bình thường chỉ khoảng 2cm. Chiếc bụng nhỏ xíu của em phải gánh chịu một "túi phân" khổng lồ, chèn ép mọi cơ quan nội tạng khiến em chán ăn, suy kiệt và luôn trong tình trạng nhiễm độc.

Sau ca phẫu thuật, bé gái có thể ăn uống, vệ sinh bình thường

ThS-BSCK2 Lê Thanh Quang, Trưởng Khoa Ngoại-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết ca mổ được đánh giá là cực kỳ khó khăn bởi bệnh nhi quá nhỏ, thể trạng suy dinh dưỡng khiến việc gây mê trở thành một thách thức lớn. Áp lực bơm vào ổ bụng khi mổ nội soi phải giữ ở mức cực thấp (chỉ bằng 1/2 người lớn).

Các bác sĩ phẫu tích tỉ mỉ từng milimet để tránh tổn thương mạch máu, thần kinh và niệu quản. Mục tiêu là cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột chết không có nhu động, sau đó kéo đoạn ruột khỏe mạnh xuống nối trực tiếp vào rìa hậu môn.

Sau 2 tiếng rưỡi tập trung cao độ, ca phẫu thuật theo phương pháp hiện đại (phát triển từ phẫu thuật Swenson) đã thành công. Một ngày sau khi mổ, bé đã có thể đi cầu gần như bình thường, bắt đầu ăn được, ngủ được và không còn quấy khóc vì đau đớn.

Nếu thấy trẻ có dấu hiệu táo bón kéo dài, 5-7 ngày mới đi cầu, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có Hirschsprung (Đại trực tràng vô hạch bẩm sinh). Việc phát hiện sớm và can thiệp bằng phẫu thuật nội soi hiện đại sẽ giúp trẻ trở lại cuộc sống bình thường, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.



