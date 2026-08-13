Bé gái bất ngờ sốt cao, sợ gió, sợ nước rồi tử vong

UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp bé gái tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là em Đ.B.T. (SN 2017, ở thôn Quang Hiển, xã Canh Vinh).

Ảnh minh họa.

Theo gia đình, khoảng ngày 10/6, bé T. bị một con chó của người dân cùng địa phương cắn vào gót chân và cào vào vùng mặt gây xước da. Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, gia đình không đưa em đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Chiều 9/8, bé T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai trong tình trạng sốt cao, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, kèm hoảng loạn. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại ở giai đoạn toàn phát. Đến 4h ngày 10/8, bệnh nhi tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trạm Y tế xã Canh Vinh đã khoanh vùng các trường hợp có tiếp xúc với bé T., đồng thời đề nghị các gia đình đưa con em đi kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn.

Được biết, bé T. là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh cho biết địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đây là trường hợp thứ 3 tử vong do bệnh dại được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai.

(Theo Lao Động, Thanh Niên)